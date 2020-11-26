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Ekonomi Türk Telekom PİLOT'tan girişimlere 5 milyon TL'yi aşan destek
Ekonomi

Türk Telekom PİLOT'tan girişimlere 5 milyon TL'yi aşan destek

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal: - "Bugüne kadar 73 girişimi mezun ettik, bunlardan 30'u yatırım alarak yenilikçi iş fikirlerini daha da büyüttü. Mezun olan girişimlerden sadece geçen yıl 350 kişiye istihdam sağlandı, 41 milyon lira ciro elde edildi"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:46:45 -
Türk Telekom PİLOT'tan girişimlere 5 milyon TL'yi aşan destek

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, girişim hızlandırma programı olan PİLOT kapsamında, bugüne kadar girişimlere 5 milyon TL'den fazla nakit desteği sağladı.

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom'un hayata geçirdiği PİLOT, bu yıl 8. dönemini tamamladı. Bu dönemde PİLOT programına dahil olan 8 girişimin mezuniyeti, çevrim içi PİLOT Demo Day etkinliğinde gerçekleşti. Özellikle yapay zeka, fintech, sağlık, büyük veri ve IoT alanlarına odaklanan girişimlerin her birine 150 bin TL nakit desteği takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Bundan 7 sene önce ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini büyütmek, sektörümüze değerli paydaşlar kazandırmak ve ekonomiye katkı sağlamak hedefi ile yola çıktık. Sektörün öncüsü olarak, tüm bilgi birikimimiz ve finansal desteğimizle girişimleri hızlandırırken teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna ulaşmaya odaklandık." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 73 girişimi mezun ettiklerini, bunlardan 30'unun yatırım alarak yenilikçi iş fikirlerini daha da büyüttüğünü aktaran Önal, "Mezun olan girişimlerden sadece geçen yıl 350 kişiye istihdam sağlandı, 41 milyon lira ciro elde edildi. Türk Telekom olarak kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures üzerinden PİLOT mezunları da dahil olmak üzere 4 girişime yatırım yaptık. PİLOT mezunu girişimlere toplamda 5 milyon TL'yi aşkın nakit desteği sağladık, yatırımlarımızı daha da artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

3 ay süren programın tamamlanmasıyla mezun olan; kripto para piyasaları için veri analizi ve alım-satım platformu CryptoIndexSeries, inme erken uyarı sistemi (İEUS) Hevi AI, bulut altyapıları için siber güvenlik çözümü PDAccess, yapay zeka tabanlı görüntü işleme ile kalite kontrol çözümü ProcessEye Studio, IoT proje geliştirme çözümü Qubitro, merkeziyetsiz kripto para borsası çözümü Resardis, suç gelirlerinin tespitini sağlayan güvenlik çözümü Sanction Scanner, görsel veri ve kamera görüntü anonimizasyon çözümü Syntonym, PİLOT Demo Day kapsamında sunumlarını girişimcilik ekosistemi ile paylaştı.


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