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Türk Telekom Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti

Türk Telekom, yeni hissedarının katılımıyla olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirdi- Şirketin yönetim kurulu üye sayısı 12'den 9'a indirildi

25 Ocak 2019 Cuma 15:45
Türk Telekom Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Türk Telekomünikasyon AŞ, yeni hissedarı Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'ye hisse devir işlemlerinin geçen ay tamamlanmasının ardından ilk genel kurulunu bugün Ankara'da gerçekleştirdi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada şirketin yeni hissedarı Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'ye hisse devir işlemlerinin geçen ay tamamlanmasının ardından önceden planlanarak kamuoyuna duyurulan olağanüstü genel kurul toplantısının, Ankara'daki Genel Müdürlük Kültür Merkezinde yapıldığı bildirildi.

Ana hissedar Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'ye hisse devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından hissedarların bir araya geldiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişikliklere ait tadil tasarısı onaylandı.

Böylece yeni hissedarın şirketin ana sözleşmesine işlenmesi gerçekleştirildi. Şirketin ana sözleşmesinin "Kuruluş" başlıklı 1. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi, "Denetim Kurulu" başlıklı 16. maddesi, "Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları" başlıklı 17. maddesi, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 19. maddesinde yapılması planlanan değişiklikler de onaylandı.

Genel kurulda şirketin en üst seviye yönetim ve temsil makamı olan Yönetim Kurulu'nun daha hızlı, esnek ve kusursuz işlemesini sağlamak amacıyla üye sayısının 12'den 9'a düşürülmesine karar verildi.

Toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Ömer Fatih Sayan, Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Selim Dursun, Eyüp Engin, Hakan Aran, Dr. Muammer Cüneyt Sezgin, Yiğit Bulut ve Emre Derman'ın Yönetim Kurulu'na seçimi onaylanarak görev süreleri belirlendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olağanüstü genel kurul toplantımız, verimli bir çizgide artan performansımızla Türk Telekom'u daha iyi yerlere taşıma kararlılığımızın bir kez daha vurgulanmasına vesile olmuştur. Türk Telekom, yeni ortaklık yapımız ve yeni hissedarımızla sağlam ve güçlü duruşunu sürdürecektir. Türkiye’nin değeri Türk Telekom olarak, sorumluluk ve görev bilinciyle, mevcut altyapıyı genişletmek ve Türkiye'nin dijital dönüşümünü tamamlayarak milletimiz için sağlam ve kalıcı yararlar sağlayabilmek adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Türk Telekom'un 2018 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulu ise her yıl olduğu gibi önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek."

Hisse devri öncesinde yüzde 55 paya sahip Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin payı, devir sonrası Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'ye geçti. Hisse devrinin ardından Türk Telekom'da ortaklık yapısı; yüzde 55 Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ, yüzde 25 Hazine, yüzde 5 Türkiye Varlık Fonu, yüzde 15 halka açık ve C grubu imtiyazlı hisse sahibi Hazine olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:45
  1. Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ
  2. Türk Telekom

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