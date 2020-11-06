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Ekonomi Türk Telekom Muud'da ekim listesi belli oldu
Ekonomi

Türk Telekom Muud'da ekim listesi belli oldu

Muud'da geçen ay en çok dinlenen sanatçı Hande Yener oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:49:24 -
Türk Telekom Muud'da ekim listesi belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Muud’da ekim ayının en çok dinlenenler listesinin zirvesinde Carpe Diem isimli yeni albümüyle Hande Yener yer aldı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Muud'da geçen ay en çok dinlenen sanatçı Hande Yener oldu.

Albüm kategorisinin zirvesinde ise Yener'in 10 şarkıdan oluşan 14'üncü stüdyo albümü Carpe Diem yer alırken, bu albümü Sibel Can'ın Hayat ve Eypio’nun Urgan albümü takip etti.

Muud'da geçen ay en çok dinlenen yerli single'lar kategorisinin ilk sırasında Tuğçe Kandemir'in seslendirdiği Kördüğüm isimli parça yer alırken, Kördüğüm'ü, Didomido ile Eglo G'nin parçası Nimet izledi, ardından Gülşen ile Edis'in vokalliğindeki Nirvana geldi.

En çok dinlenen yabancı sanatçılarda ekim ayında ödül rekortmeni Billie Eilish ilk sırayı alırken, onu Ariana Grande ve INNA takip ediyor.

Yabancı Albümler kategorisinin zirvesinde ise Astrid S'nin 10 şarkılık Leave It Beautiful albümü bulunurken, ikinci sıradaki NK'in Eclectica albümünü The Weeknd'in After Hours isimli albümü izliyor.

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