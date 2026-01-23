Türk Telekom mobil sektörde sıralamayı değiştirdi

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Sabit internet pazarındaki gücümüzü mobil iş koluna taşıma yönündeki stratejimize emin adımlarla devam ediyor, mobilde sürdürülebilir büyüme sağlayarak pazarda oyun kurucu rolümüzü güçlendiriyoruz. Son dört yıldır sektörün en çok yatırım yapan şirketi olarak, güçlü değer önermelerimiz, müşteri deneyimine odaklanan yaklaşımımız ve markamızın güçlü itibarı sayesinde 2025 yılının üçüncü çeyreğini, tarihimizin en yüksek mobil müşteri kazanımını elde ettiğimiz güçlü bir performansla tamamladık. Tercihleriyle teveccüh gösteren değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. BTK’nın açıkladığı 2025 yılı üçüncü çeyrek verileri, 5G çağında Türk Telekom’un mobildeki istikrarlı yükselişini ve oyun kurucu konumunu bir kez daha teyit ediyor. Bu yükseliş bir anlık bir sıçrama değil; stratejik ve istikrarlı bir değer artışıdır. Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, yapay zekâ destekli müşteri deneyimi yönetimiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek, proaktif bir anlayışla bu ihtiyaçlara yönelik ürün ve teklifler tasarlamaya ve her temas noktasında müşterilerimize değerli hissettiren bir ekosistem sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Güçlü fiber altyapısı ve teknoloji birikimi ile Türkiye’nin dijital geleceğinin inşasına liderlik eden Türk Telekom, stratejik yatırımları ve müşteri deneyimini merkeze alan yaklaşımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Sabit internetteki gücünü mobil iş koluna aktararak, uzun vadeli müşteri odaklı strateji yürüten Türk Telekom, mobilde rekorlarla dolu bir çeyreği geride bırakarak tarihi bir performansa imza attı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) açıkladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’na göre; 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla mobil müşteri sayısında pazarda ikinciliği elde eden Türk Telekom, mobil sektörde oyun kurucu rolünü pekiştirdi ve mobil Numara Taşıma pazarında da en çok müşteri kazanan operatör oldu. 535 bin km fiber altyapısı ve %58’i fiberle bağlı baz istasyonlarıyla Türk Telekom, 1 Nisan 2026’dan itibaren tüm müşterilerine en hızlı ve en güvenli 5G hizmetini sağlamayı hedefliyor.

“Fiber altyapıdaki gücümüz, mobilde oyun kurucu performansa dönüştü”

Türk Telekom’un mobil pazarda yükselen büyüme ivmesini değerlendiren Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin şunları ifade etti; “Sabit internet pazarındaki gücümüzü mobil iş koluna taşıma yönündeki stratejimize emin adımlarla devam ediyor, mobilde sürdürülebilir büyüme sağlayarak pazarda oyun kurucu rolümüzü güçlendiriyoruz. Son dört yıldır sektörün en çok yatırım yapan şirketi olarak, güçlü değer önermelerimiz, müşteri deneyimine odaklanan yaklaşımımız ve markamızın güçlü itibarı sayesinde 2025 yılının üçüncü çeyreğini, tarihimizin en yüksek mobil müşteri kazanımını elde ettiğimiz güçlü bir performansla tamamladık. BTK’nın açıkladığı 2025 yılı üçüncü çeyrek verileri, 5G çağında Türk Telekom’un mobildeki istikrarlı yükselişini ve oyun kurucu konumunu bir kez daha teyit ediyor. Bu yükseliş bir anlık bir sıçrama değil; stratejik ve istikrarlı bir değer artışıdır. Tercihleriyle teveccüh gösteren değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Mobil sektördeki oyun kurucu rolümüzde her daim yanımızda olan müşterilerimize hafta sonunda (24- 25 Ocak) geçerli olacak 20 GB mobil internet paketi hediye ediyoruz. Müşterilerimizin Türk Telekom’da değerli hissetmesi, bizlere güven duyması ve bizi uzun vadeli yol arkadaşı olarak görmesiyle stratejimizin kalıcı bir değere dönüşmesi hepimizi mutlu ediyor. Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, yapay zekâ destekli müşteri deneyimi yönetimiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek, proaktif bir anlayışla bu ihtiyaçlara yönelik ürün ve teklifler tasarlamaya ve her temas noktasında müşterilerimize değerli hissettiren bir ekosistem sunmaya devam edeceğiz” dedi.

535 bin km fiber altyapı, %58’i fiberle bağlı baz istasyonları

5G’de müşteri başına en yüksek bant genişliğine sahip olduklarından bahseden Şahin, “Türkiye’nin 81 ilini uçtan uca fiber ağlarla örerken 535 bin km uzunluğundaki güçlü fiber altyapımızı mobil şebeke ile bir araya getiriyor, 5G’nin yapı taşı olan fiberle bağlı baz istasyonu sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Bugün mobil baz istasyonlarımızın yüzde 58’ini fiberle bağlayarak bu alanda dünya için 2030 hedeflerini şimdiden aşmış durumdayız. Sağlık, spor, tarım, turizm ve ulaşım gibi sektörlerde hayata geçirdiğimiz öncü 5G çalışmaları hem ağ kabiliyetlerimizi hem de yeni nesil teknolojileri etkin biçimde uygulama yetkinliğimizi açıkça gösteriyor. Türk Telekom olarak 5G frekans ihalesinde elde ettiğimiz müşteri başına en yüksek 5G kapasitesiyle 1 Nisan’dan itibaren müşterilerimize Türkiye’nin her köşesinde gerçek 5G deneyimini yaşatmayı amaçlıyoruz” dedi.