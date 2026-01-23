  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk “MOSSAD ajanına” suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı Ahmet Özer'e hapis cezası! Trump'tan tarihin en büyük "gayrimenkul" hamlesi! Grönlandlılara kişi başı 1 milyon dolarlık servet teklifi! ABD’nin gazına gelirsen böle olur! İran'dan Zelenski'ye olay gönderme CHP’li Belediye Başkanlarının işi çok zor. Çalarsa devlet görevden alıyor! Çalmazsa CHP görevden alıyor.” Diplomasi trafiği Abu Dabi'ye taşındı! Donbas bilmecesine çözüm aranıyor: Zelenskiy'den tarihi çıkış! Bayrak Provokasyonuna Karşı ‘Biz’ Olabildik mi?” “Provokasyon Var, ‘Biz’ Yok” Çin'den, ABD'nin İran'a savaş gücü sevk ettiği haberleriyle ilgili tepki geldi Uyarı gibi itidal çağrısı Korku bacayı sarmış! Netanyahu hükümetine yakın gazeteden flaş analiz: Türkiye, İsrail'i kuşatacak Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları
Teknoloji Türk Telekom mobil sektörde sıralamayı değiştirdi
Teknoloji

Türk Telekom mobil sektörde sıralamayı değiştirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türk Telekom mobil sektörde sıralamayı değiştirdi

Türk Telekom, güçlü fiber altyapısını 5G çağında avantaja dönüştürerek; aralıksız devam eden stratejik yatırımları ve müşterilerini değerli hissettiren dijital çözümleriyle mobil pazardaki istikrarlı büyümesini tescilledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayımladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’na göre, 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla müşteri sayısına göre mobil pazarda ikinciliği elde eden Türk Telekom, mobil sektörde oyun kurucu rolünü sağlamlaştırırken, Mobil Numara Taşıma pazarında da en çok müşteri kazanan operatör oldu. Güçlü altyapısı, müşteri deneyimi odaklı çalışmalarıyla mobil pazarda büyüme ivmesini sürdüren Türk Telekom, 5G’de müşteri başına en yüksek kapasite kullanım hakkı ve yüzde 58’i fiberle bağlı baz istasyonlarıyla 1 Nisan’da geçilecek 5G döneminde de tüm müşterilerine en hızlı ve en güvenli 5G hizmetini sağlamayı hedefliyor.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Sabit internet pazarındaki gücümüzü mobil iş koluna taşıma yönündeki stratejimize emin adımlarla devam ediyor, mobilde sürdürülebilir büyüme sağlayarak pazarda oyun kurucu rolümüzü güçlendiriyoruz. Son dört yıldır sektörün en çok yatırım yapan şirketi olarak, güçlü değer önermelerimiz, müşteri deneyimine odaklanan yaklaşımımız ve markamızın güçlü itibarı sayesinde 2025 yılının üçüncü çeyreğini, tarihimizin en yüksek mobil müşteri kazanımını elde ettiğimiz güçlü bir performansla tamamladık. Tercihleriyle teveccüh gösteren değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz.  BTK’nın açıkladığı 2025 yılı üçüncü çeyrek verileri, 5G çağında Türk Telekom’un mobildeki istikrarlı yükselişini ve oyun kurucu konumunu bir kez daha teyit ediyor. Bu yükseliş bir anlık bir sıçrama değil; stratejik ve istikrarlı bir değer artışıdır. Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, yapay zekâ destekli müşteri deneyimi yönetimiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek, proaktif bir anlayışla bu ihtiyaçlara yönelik ürün ve teklifler tasarlamaya ve her temas noktasında müşterilerimize değerli hissettiren bir ekosistem sunmaya devam edeceğiz” dedi.

 

Güçlü fiber altyapısı ve teknoloji birikimi ile Türkiye’nin dijital geleceğinin inşasına liderlik eden Türk Telekom, stratejik yatırımları ve müşteri deneyimini merkeze alan yaklaşımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Sabit internetteki gücünü mobil iş koluna aktararak, uzun vadeli müşteri odaklı strateji yürüten Türk Telekom, mobilde rekorlarla dolu bir çeyreği geride bırakarak tarihi bir performansa imza attı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) açıkladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’na göre; 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla mobil müşteri sayısında pazarda ikinciliği elde eden Türk Telekom, mobil sektörde oyun kurucu rolünü pekiştirdi ve mobil Numara Taşıma pazarında da en çok müşteri kazanan operatör oldu. 535 bin km fiber altyapısı ve %58’i fiberle bağlı baz istasyonlarıyla Türk Telekom, 1 Nisan 2026’dan itibaren tüm müşterilerine en hızlı ve en güvenli 5G hizmetini sağlamayı hedefliyor. 

 

“Fiber altyapıdaki gücümüz, mobilde oyun kurucu performansa dönüştü”

Türk Telekom’un mobil pazarda yükselen büyüme ivmesini değerlendiren Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin şunları ifade etti; “Sabit internet pazarındaki gücümüzü mobil iş koluna taşıma yönündeki stratejimize emin adımlarla devam ediyor, mobilde sürdürülebilir büyüme sağlayarak pazarda oyun kurucu rolümüzü güçlendiriyoruz. Son dört yıldır sektörün en çok yatırım yapan şirketi olarak, güçlü değer önermelerimiz, müşteri deneyimine odaklanan yaklaşımımız ve markamızın güçlü itibarı sayesinde 2025 yılının üçüncü çeyreğini, tarihimizin en yüksek mobil müşteri kazanımını elde ettiğimiz güçlü bir performansla tamamladık. BTK’nın açıkladığı 2025 yılı üçüncü çeyrek verileri, 5G çağında Türk Telekom’un mobildeki istikrarlı yükselişini ve oyun kurucu konumunu bir kez daha teyit ediyor. Bu yükseliş bir anlık bir sıçrama değil; stratejik ve istikrarlı bir değer artışıdır. Tercihleriyle teveccüh gösteren değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz.  Mobil sektördeki oyun kurucu rolümüzde her daim yanımızda olan müşterilerimize hafta sonunda (24- 25 Ocak) geçerli olacak 20 GB mobil internet paketi hediye ediyoruz. Müşterilerimizin Türk Telekom’da değerli hissetmesi, bizlere güven duyması ve bizi uzun vadeli yol arkadaşı olarak görmesiyle stratejimizin kalıcı bir değere dönüşmesi hepimizi mutlu ediyor. Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, yapay zekâ destekli müşteri deneyimi yönetimiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek, proaktif bir anlayışla bu ihtiyaçlara yönelik ürün ve teklifler tasarlamaya ve her temas noktasında müşterilerimize değerli hissettiren bir ekosistem sunmaya devam edeceğiz” dedi.

 

535 bin km fiber altyapı, %58’i fiberle bağlı baz istasyonları

5G’de müşteri başına en yüksek bant genişliğine sahip olduklarından bahseden Şahin, “Türkiye’nin 81 ilini uçtan uca fiber ağlarla örerken 535 bin km uzunluğundaki güçlü fiber altyapımızı mobil şebeke ile bir araya getiriyor, 5G’nin yapı taşı olan fiberle bağlı baz istasyonu sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Bugün mobil baz istasyonlarımızın yüzde 58’ini fiberle bağlayarak bu alanda dünya için 2030 hedeflerini şimdiden aşmış durumdayız. Sağlık, spor, tarım, turizm ve ulaşım gibi sektörlerde hayata geçirdiğimiz öncü 5G çalışmaları hem ağ kabiliyetlerimizi hem de yeni nesil teknolojileri etkin biçimde uygulama yetkinliğimizi açıkça gösteriyor. Türk Telekom olarak 5G frekans ihalesinde elde ettiğimiz müşteri başına en yüksek 5G kapasitesiyle 1 Nisan’dan itibaren müşterilerimize Türkiye’nin her köşesinde gerçek 5G deneyimini yaşatmayı amaçlıyoruz” dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk "MOSSAD ajanına" suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı
Gündem

Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk “MOSSAD ajanına” suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı

İstanbul Sarıyer’de Filistinli bir iş insanının ofisine gizlice giren ve MOSSAD bağlantısı şüphesiyle gözaltına alınan İsrail asıllı Türk şa..
Özgür Özel'den olay itiraf: İBB’de hırsız, yolsuz, rüşvetçi var
Gündem

Özgür Özel'den olay itiraf: İBB’de hırsız, yolsuz, rüşvetçi var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "90 bin kişinin çalıştığı İBB’de mutlaka hırsız, yolsuz ve rüşvetçi vardır." itirafı gündeme bomba gibi düşt..
Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor!
Gündem

Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor!

Rusya ile küresel finans baronları arasındaki savaşta kılıçlar tamamen çekildi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dünyanın en karanlık..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23