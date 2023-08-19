Türk Telekom LGS’ye hazırlanan öğrencilere destek oluyor

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Birinciler çıkardı

İştirakin 34 yılı aşkın AR-GE deneyimiyle 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik geliştirdiği Vitamin LGS’yle sınava hazırlanan 27 öğrenci, bu sene tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Vitamin LGS’de binlerce beceri temelli yeni nesil soru ve çözüm videosu, eksikleri tamamlamaya yönelik yüzlerce etkileşimli öğretmen konu anlatımı yer alıyor. Çözümde deneme sınavları ve ders denemeleri de bulunuyor. Ayrıca öğrencinin gelişimini ve eksiklerini raporlayan performans takip sistemi, adayı cevaplarına göre yönlendiren ‘Adım Kartları Seti’ ve LGS’ye hazırlıkta en çok tercih edilen soru bankaları var.

Eksiksiz hazırlık

8’inci sınıfa geçen öğrenciler, 2024 Vitamin LGS Süper Set’le sınava eksiksiz şekilde hazırlanabiliyor.

Sette kişiye özgü çalışma sistemi, 16 bin soru ve çözüm videosu, toplam 7 bin 537 dakikalık 671 konu anlatım videosu, bin 350 MEB örnek sorusu ve geçmiş yıllarda çıkmış LGS soruları söz konusu. Bunun yanında performansı gösteren 13 deneme sınavı, performans takip sistemi ve veli bilgilendirme raporları, matematikte pratiklik kazandıran sonsuz sayıda ‘Aynı Tipte Soru Getir’ özelliği mevcut.

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28 soru bankası var

2024 Vitamin LGS Süper Set; soru bankaları, ders denemeleri, kamp kitapları ve deneme sınavı kitaplarından oluşan 13 basılı yayın ve matematik, Türkçe ve fen bilimleri dersleri için hazırlanan 15 kitaptan meydana gelen Adım Kartı Seti’ni de içeriyor.

Toplam 28 soru bankasıyla Türkiye’nin en iyi yayıncılarının kitaplarını bir araya getiren Vitamin LGS’yle öğrenci, başka bir kaynak arayışıyla vakit kaybetmeden eksiksiz bir şekilde sınava hazırlanıyor.