Türk Telekom için Morgan Stanley’e yetki verildi

Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA, Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ’nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki yüzde 55’lik Türk Telekomünikasyon AŞ paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley & Co International plc’yi (Morgan Stanley) yetkilendirdi. Üç bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamalarda, “Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ’nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki yüzde 55’lik Türk Telekomünikasyon AŞ paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley satış danışmanı olarak yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda satış ile ilgili gerekli çalışmalar ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.