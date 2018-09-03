Türk Telekom engelliler için ‘engelleri’ kaldırıyor

Türk Telekom, çalıştayda Sesli Adımlar uygulaması ile “Az Gören ve Görme Engellileri de Kapsayan, Ses Temelli Network Navigasyon Sistemleri” komitesinde yer alacak.

Tamamen ücretsiz olan Sesli Adımlar uygulaması sayesinde görme ve işitme engelliler, kamu binaları, üniversite kampüsleri, havalimanları, alışveriş merkezleri, başta olmak üzere büyük ve karmaşık alanlar içerisinde herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan anlık olarak nerede olduklarını öğrenebiliyor ve gitmek istedikleri yeri kolayca bulabiliyorlar.