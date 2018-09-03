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Türk Telekom engelliler için ‘engelleri’ kaldırıyor

Türk Telekom’un Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Sesli Adımlar, Tüketici Teknolojisi Derneği (CTA) tarafından düzenlenen ve engellilerin hayatını kolaylaştıran teknolojiler alanında standartların belirleneceği “Erişilebilirlik” çalıştayına davet edildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:26
Türk Telekom engelliler için ‘engelleri’ kaldırıyor

Türk Telekom, çalıştayda Sesli Adımlar uygulaması ile “Az Gören ve Görme Engellileri de Kapsayan, Ses Temelli Network Navigasyon Sistemleri” komitesinde yer alacak.

Tamamen ücretsiz olan Sesli Adımlar uygulaması sayesinde görme ve işitme engelliler, kamu binaları, üniversite kampüsleri, havalimanları, alışveriş merkezleri, başta olmak üzere büyük ve karmaşık alanlar içerisinde herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan anlık olarak nerede olduklarını öğrenebiliyor ve gitmek istedikleri yeri kolayca bulabiliyorlar.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 11:26
  1. Türk Telekom’un Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi
  2. Sesli Adımlar uygulamas

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