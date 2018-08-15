Türk Telekom dijital reklamlarında artık yerli ve milli çözümler kullanacak

“ABD’ye reklam verme” kampanyasının öncülüğünü yaparak ABD’li firmalara ayırdığı reklam bütçesini kesen Türk Telekom, sunduğu dijital reklam çözümleri kapsamında yerli ve milli teknoloji platformları geliştirmeye ve kullanmaya devam ediyor. Bu amaçla iki sene önce yerli ve milli teknolojik medya satınalma platformu Programattik’i geliştirerek reklamverenlerin kullanımına sunan Türk Telekom, şimdi de yayıncılar için dijital reklam platformuhizmetleri sunan yerli Admaticile işbirliği anlaşması imzaladı.

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlarına karşı herkes üzerine düşeni yapmalı.Dijital reklam pazarında ülkemizden büyük miktarda reklam geliri elde eden bazı küresel firmaların vergi sistemimize tabi olmadıkları için vergi ödemediklerini ve BTK düzenlemelerine tabi olmadıklarını göz önünde bulundurarakTürkiye’nin yerli teknoloji platformu Admatic Grup ile işbirliği anlaşması imzaladık.Halihazırda kendi Programattik platformumuz ile bir sinerji oluşturacak bu işbirliği sayesinde, yerli ve milli teknoloji platformu alternatiflerinin kullanılması ve geliştirilmesi yönünde sektöre örnek olacak yeni bir hareket başlatmış bulunuyoruz. Ülkeye katma değer sağlayan yerli platformların tercih edilmesi bugüne kadar yurtdışına akan yüksek medya harcamalarınıiçeride tutacak,tam da ihtiyacımız olan bu zor zamanda ülke ekonomisine güç katacak” dedi.

ABD hükümetinin Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlarına tepki olarak sosyal medya üzerinden başlatılan “ABD’ye reklam verme” kampanyasına Türk Telekom da katıldı. Dijital reklam pazarında ABD kaynaklı platformlaraayırdığı reklam bütçelerini kesen Türk Telekom,yerli platformlarıdesteklemek adına Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli SSP (supply side platform – yayıncılar için reklam teknolojileri platformu) firması Admatic Grup ile anlaştı.

Doany: Dijital reklam sektöründe güçlü bir birlikteliğin ilk adımlarını atmış bulunuyoruz

Yapılan imza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türkiye ekonomisininzor bir sınavdan geçtiğini belirterek “Büyük şirketlerden en küçüğüne kadar herkes üzerine düşeni yapmalı. Biz de Türk Telekom olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer aldığımızı göstermek adına sosyal medya üzerinden başlatılan ‘ABD’ye reklam verme’ kampanyasının ilk katılımcılarından biri olduk ve derhal ABD’li firmalar aracılığıyla vermekte olduğumuz reklamları durdurduk.Şimdi de Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli SSP firması Admatic Grup ile yaptığımız stratejik ortaklık anlaşmasıile Türk dijital reklam sektöründe güçlü bir birlikteliğin ilk adımlarını atmış bulunuyoruz” dedi.

Doany: Yerli platformlar kullanılsın, medya harcamaları Türkiye içinde kalsın

Dijital reklam pazarında ülkemizden de büyük miktarda reklam geliri elde eden bazı küresel firmaların vergi sistemimize tabi olmadıkları için vergi ödemediklerini ve BTK düzenlemelerine tabi olmadıklarını hatırlatan Doany, bu firmalar yerine ülkeye katma değer sağlayan yerli platformların tercih edilmesinin ülke ekonomisine güç katacağını belirtti. Türkiye’nin milli değeri Türk Telekom’un, yeni nesil reklamcılık alanında Türkiye’nin öncüsü olmak istediğinin altını çizen Doanysözlerini söyle sürdürdü: “Bu alanda yerli ve milli bir ürün çıkarmak adına iki yıl önce kurduğumuz teknoloji destekli medya satınalma platformu Programattikile her geçen gün büyümemizi sürdürüyoruz. Programattik,sahip olduğu teknoloji sayesinde önceden mecra odaklı olan dijital satınalma alışkanlıklarını kişi odaklıya çevirerek hem maliyet tasarrufu hem maksimum optimizasyon sağlıyor. Yerli teknoloji platformu Admatic ile yapmış olduğumuz stratejik ortaklık çerçevesinde ise, uçtan uca bütün reklam ekosisteminde söz sahibi olunmasını, hem reklamveren hem de yayıncıların çalışmak zorunda kaldığı küresel oyuncular yerine, tamamen yerli bir çözüm alternatifi sunulmasını hedefliyoruz. İki şirket arasında kurulacak sinerji ve işbirliği ile, bugüne kadarsektörden yurtdışına akan yüksek medya harcamaları artık Türkiye içerisinde kalacak. Reklamverenlerin yerli olduğu, yayıncıların yerli olduğu bir ekosistemde, arada kullanılan teknoloji platformunun da yerli olması gerekiyor. Türk Telekom bu alanda üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirerek sektöre örnek, devletine ve milletine destek olmayı kararlılıkla sürdürecek ve gelecekte bu platformu yurtdışına da açarak ülkemiz için yeni değerler yaratacak.”

Okan: Hedefimiz yerli ve milli platformların ülkemizde daha fazla söz sahibi olması

Admatic Grup Kurucu Ortağı Tansel Okanise, reklam sektöründekiyabancı tekelini kırmak amacıyla 4 yıl önce çıktıkları yolda, zorlu rekabet koşullarına rağmen ayakta kalmayı başardıklarının altını çizerek yerli ve milli bir platformun bu ülkede daha fazla söz sahibi olması hedefineadım adım yaklaştıklarını belirtti. Okan sözlerine şöyle devam etti:“Küresel rakiplerimizin vergi ve istihdam sağlamadığı, dolayısıyla bizden daha düşük maliyetlerle çalıştığı sektörde rakiplerimiz ile aynı ödeme sistemini 4 yıldır bir gün bile aksatmayarak yayıncılarımız nezdinde güven sağladık. Bugün 4 binin üzerinde yayıncı ile sağlam ve güvenilir bir ilişkimiz var.Vizyonumuz tamamı yerli yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen Admatic ile yakın gelecekte küresel pazarlarda da söz sahibi olmaktır.Şimdi Türkiye’nin en önemli şirketlerinden, teknoloji devi Türk Telekom’u yanımıza alarak bu yolda daha da güçlü yürüyeceğiz. Bu topraklara faydalı olacak yerli teknolojiler geliştirmek,dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de hep önceliğimiz olacak.”