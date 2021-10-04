Türk Telekom bir ilke daha imza attı

Türk Telekom, artırılmış gerçeklik teknolojisi ve 5G altyapısını kullanarak gerçekleştirdiği simülasyonda uzaktan bakım ve teknik destek hizmeti sağlayarak Türkiye’de bir ilke imza attı. Türk Telekom, Nokia iş birliği ile 5G üzerinden uzaktan bakım ve teknik destek hizmetlerini, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak test etti. Bu kapsamda sahadaki teknisyene, merkezdeki uzman tarafından VSight Remote uzaktan bakım ve teknik destek platformu üzerinden artırılmış gerçeklik destekli, gerçek zamanlı, yüksek çözünürlüklü, çok düşük gecikmeli destek sağlandı.

Gelişimin kilit noktası 5G

Söz konusu iş birliği tarafından tasarlanan özel simülasyon Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Nokia Türkiye Genel Müdürü Özgür Erzincan ve VSight Operasyon Direktörü Vedat Omak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kıraç, 5G altyapısının yeni uygulamaları ve teknolojileri de beraberinde getireceğini belirterek, Türk Telekom olarak, Türkiye’nin ve sektörün gelişiminin kilit noktası 5G ve sonrasında gelecek olan yeni nesil teknolojileri destekleyecek altyapıyı inşa etme çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Değer üreten projeler

Değer üreten projelerle Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırdıklarının altını çizen Kıraç, söz konusu çalışmalarda yeni uygulamaları yerli ekosistemle geliştirmeyi hedeflediklerini ve projelerini bu doğrultuda yürüttüklerini ifade etti.



Kıraç, 5G teknolojisinin, gecikme yaşanmadan iletişim ve yüksek çözünürlüklü çıktılar sağladığına dikkati çekerek, bu kapsamda tüm hızıyla sürdürdükleri çalışmalarına yerli imkanlarla bir yenisini eklediklerini ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Nokia ve yerli girişim VSight iş birliği ile 5G üzerinden uzaktan bakım ve teknik destek hizmetlerini, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak test ettiklerini vurguladı.

Merkezden anlık çözüm

HD kameralı 5G bağlantılı artırılmış gerçeklik gözlükleriyle sahadaki teknikerin merkezdeki uzman tarafından yönlendirilerek anlık olarak sorunu çözülebildiğini anlatan Kıraç, yaptıkları test ile Ankara’nın Aydınlıkevler semtinde kurdukları 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdikleri artırılmış gerçeklik destekli uzaktan bakım ve teknik destek ile internet müşterisine başarıyla çözüm sağladıklarını belirtti.

Yeni nesil teknolojiler

Kıraç, teknik ekibin internet müşterisine servis veren erişim sistemlerinden evin içindeki modem bağlantısına kadar tüm kontrolleri ve müdahale işlemini gerçekleştirdiklerine işaret ederek, böylece müşteriye sunulan teknik servisin kalitesi ve hızının artırıldığını vurguladı. Bu sayede müşterilerin cihaz ve bağlantı arızalarını, alanında uzman teknik ekiple daha hızlı çözebilmek için gerekli altyapıyı oluşturmuş olduklarına dikkati çeken Kıraç, “Yeni nesil teknolojileri kullanarak geliştirdiğimiz bu platformlar sayesinde kurumların organizasyonel yapısında ve gündelik hayatta fiziksel kısıtlamaları ortadan kaldırıp, gerçeklik olgusunu zenginleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.



Söz konusu teknolojinin endüstride birçok alanda kullanılabileceğini vurgulayan Kıraç, “Sadece evdeki cihazlarla alakalı değil, örneğin yolda giderken otomobilinizde bir arıza oldu. Sizin de bir artırılmış gerçeklik gözlüğünüz olursa uzaktan teknik uzmanlar tarafından yönlendirilerek anında ve yerinde arızayı çözebileceksiniz” diye konuştu.

“Yerli ekosistemi 5G yatırımlarımıza dahil ediyoruz”

Kıraç, 2 yıldır 5G teknolojisi üzerine çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, “Türkiye 5G’ye hazır. Biz özellikle yerli ekosistemi bu işin içerisine çekmeye çalışacağız. Yerli ekosistemi 5G yatırımlarımıza dahil ediyoruz. 5G çağında birçok uygulama alanı çıkacak. Akıllı şehirler, akıllı ulaşım, akıllı fabrikalar, otonom araçlar gibi tüm alanlarda söz konusu teknolojileri göreceğiz” değerlendirmelerinde bulundu.

Yerli şirketlere destek oluyoruz

Nokia Türkiye Genel Müdürü Özgür Erzincan da söz konusu iş birliği hakkında “Nokia olarak Türkiye’de 5G kullanım senaryolarına yönelik uygulama geliştiren küçük-büyük tüm yerli şirketlere Türk Telekom ile destek olmaya devam ediyoruz. Beklentimiz bu şirketlerin yeni müşteri ve pazarlara erişimine destek olarak, Türkiye’nin 5G ekosistemine katkıda bulunmak” ifadelerini kullandı.