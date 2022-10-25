Türk Telekom bilişim uzmanları yetiştirmeye devam ediyor

Gençlere bulut veri merkezleri, dijital dönüşüm, otomasyon, IaaS ve PaaS bulut platformları, açık kaynak teknolojileri, DevOpsGitOps süreçleri gibi konu başlıkları kapsamında 24 saatin üzerinde ücretsiz eğitim verildi. Kamp sonunda 48 isim, eğitim sertifikasının sahibi oldu.

60 bin TL’lik hediye çeki

Geleceğin bulut teknolojileri uzmanları, proje yarışmasına tabi tutuldu ve kamp boyunca gösterilen performans bakımından değerlendirildi. Ödül sahipleri belirlendi. Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren katılımcılardan birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL olmak üzere toplamda 60 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki takdim edildi.

Gençlere çeşitli olanaklar sunuyor

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, gençlere her alanda çeşitli olanaklar sunduklarını belirtti. Vural, “Kurum olarak eğitim programlarımızla potansiyel yeteneklerin istihdamlarına destek sağlamayı amaçlıyoruz. Gençlerimizin uzmanlaşmak istedikleri alanlarda kariyerlerine yön verecek şekilde tecrübe edinmeleri için çalışarak ülkemize faydalı bireyler olmalarına katkıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.