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Türk Telekom bedava internet kampanyasından nasıl faydalanılır?

Türk Telekom bedava internet kampanyasına nasıl başvuru yapılır? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Türk Telekom bedava internet kampanyası faturalı ile Türk Telekom bedava internet kampanyası faturasız olanların merak ettiği bir başka konu ise Türk Telekom bedava internet kampanyası başvurusu nasıl yapılır? İşte Türk Telekom kampanyalarına ilişkin detaylar…

18 Eylül 2019 Çarşamba 17:17
Türk Telekom bedava internet kampanyasından nasıl faydalanılır?

Türk Telekom bedava internet kampanyasına nasıl başvuru yapılır? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Türk Telekom bedava internet kampanyası faturalı ile Türk Telekom bedava internet kampanyası faturasız olanların merak ettiği bir başka konu ise Türk Telekom bedava internet kampanyası başvurusu nasıl yapılır? İşte Türk Telekom kampanyalarına ilişkin detaylar…

Türk Telekom’dan bedava internet nasıl kazanılır? sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Türk Telekom kampanyalarıaraştıran vatandaşlar Türk Telekom abonesiyseniz operatörünüzün faturalı ya da faturasız fark etmeksizin tüm kullanıcılarına sunduğu indirim fırsatlardan yararlanabiliyor. 

Türk Telekom bedava internet kampanyasına nasıl başvuru şartları

Online İşlemler uygulamasına kayıt olup giriş yapmalısınız ve Sil Süpür oyununu indirmelisiniz. Bu oyunda kazanılan hediyeler haftanın Perşembe günleri saat 08:00’a kadar yenilenmektedir. Kazanılan hediyeler Türk Telekom tarafından SMS ile bildirilir. Bu SMS’in ardından Türk Telekom bedava internet hilesi olmayan bu oyundan kazandığınız hediyeleri hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Türk Telekom bedava internet kazanmanın bir diğer yolu ise fatura servisi abonesi olduğunuzda anında 1 GB internet paketi kazanılabilmekte. Kampanya dahilinde e-fatura aboneliğini başlatan müşteriler bir hafta süreliğine geçerli olan 1 GB hediye mobil internet paketini diledikleri gibi kullanabilirler. Türk Telekom, 4.5G servisinden yararlanan müşterilerine bir ay süre ile geçerli olan 1 GB bedava internet hizmeti vermektedir. 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:17
  1. Türk Telekom bedava internet kampanyasından nasıl faydalanılır?
  2. Türk Telekom bedava internet kampanyasına nasıl başvuru şartları
  3. Türk Telekom kampanyaları

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