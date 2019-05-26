Türk Telekom Başkanı Tahsin Yılmaz saha dışına çıkarıldı
Türk Telekom Başkanı Tahsin Yılmaz 3.26 Mayıs 2019 Pazar 19:41
Türk Telekom Başkanı Tahsin Yılmaz 3. periyodun sonunda pota arkasında bulunan Fenerbahçe taraftarının bulunduğu yöne doğru tehditkar bir şekilde koştuğu için saha dışına çıkarıldı.
Ankara Spor Salonu’nda Tahincioğlu Basketbol Ligi çeyrek final play off maçında Türk Telekom, Fenerbahçe’yi 88-85 mağlup etti. Müsabaka esnasında saha içerisindeki koltuklarda maçı izleyen Türk Telekom Başkanı Tahsin Yılmaz 3. periyodun sonunda Fenerbahçe taraftarının üzerine tehditkar bir şekilde koştuğu için saha içi yetkililerince sahadan çıkarıldı.
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