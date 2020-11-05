Türk Telekom müşterilerine hediye bedava internet müjdesini duyurdu.Cep telefonu operatörleri arasında en güçlü alt yapıya sahip olan firmalardan Türk Telekom; haftalık bedava internet almak isteyenlere 30 GB, aylık bu fırsattan yararlanmak isteyenlere de 10 GB bedava internet veriyor. Peki, kampanya ne zaman başlayacak?

Türk Telekom 30 GB bedava internet kampanyası ne zaman başlayacak?

Günlük 5 GB hediye, gece geçerli 10 GB hediye internet ve haftalık 30 GB hediye internet paketi gibi çok sayıda seçeneği müşterilerine sunan Türk Telekom, bedava internetin yanı sıra her yöne sınırsız konuşma, hediye arayanı bil servisi, MNG Kargo'dan yüzde 30 indirim ve Enterprise'dan yüzde 40 İndirim gibi farklı çok sayıda seçeneği de bünyesinde barındırıyor.

Hemen sizde 4.5 G'ye geçerek 30 gün boyunca geçerli olan 30 GB bedava internetinizi Türk Telekom'dan alabilirsiniz.

Türk Telekom 30 GB bedava internet kampanyasından kimler yararlanabilir?

30 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek olan kampanya doğrultusunda Türk Telekom tarafından 'İlinize Özel Hediye 10 GB internet kampanyası' bağlamında Ekim ayı süresince Balıkesir ve Çanakkale illerinde yaşayan vatandaşlar için bedava internet müjdesi geldi.

Eğer sizde bu iki ilden birinde yaşıyorsanız Türk Telekom'dan yeni bir hat alarak ya da numaranızı taşıyarak bedava internet kazanabilirsiniz. Çanakkale ve Balıkesir illerinde yaşayan vatandaşlar Türk Telekom bayisine giderek; Efsane 8, Efsane 12, Prime Efsane 20 veya Selfy Efsane 10 GB tarifelerinden birine geçiş yapabilirler.

Bu işlem sonunda gerçekleştirilecek olan aktivasyon akabinde Türk Telekom bayisinden 10 GB bedava internet hediyenizi talep etmeniz yeterli olacaktır.