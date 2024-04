Türk Telekom 2023’te sektörünün yatırım lideri oldu

2023’te konsolide gelirlerini yıllık bazda %9,6’lık artışla 100,2 milyar TL'ye yükselten, toplam 25,8 milyar TL yatırım gerçekleştiren Türk Telekom 2024’te ise operasyonel gelirlerinin yaklaşık %11-%13 aralığında büyüyeceğini, konsolide FAVÖK marjının %36-%38 aralığında ve yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının %27-%28 aralığında olacağını öngörüyor.

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarla başarılı skorlar elde eden Türk Telekom’un toplam abone sayısı 52,9 milyon olurken, mobil alandaki güçlü büyüme ivmesi devam etti. Türk Telekom, 2023 yıl sonu itibarıyla mobil numara taşımada üst üste 9 çeyrektir en çok tercih edilen operatör olarak mobil abone sayısını 26,2 milyon aboneye yükseltti.

“Memleketin bir şehrinde değil her şehrinde” anlayışıyla hız kesmeden çalışarak 81 ilin tamamında, tüm ilçe ve köyleri uçtan uca fiber ağlarla ören Türk Telekom, fiber altyapı uzunluğunu 2023 yıl sonu itibarıyla 437 bin kilometreye taşıdı. 2022 yıl sonu itibarıyla 31,4 milyon haneyi kapsayan fiber ağ, 2023 yıl sonunda 32,2 milyon hane kapsamasına ulaştı.

Yeni nesil teknolojileri ve bu teknolojileri besleyen girişimleri destekleyen Türk Telekom’un Girişim Sermayesi Fonu iştiraki Türk Telekom Ventures aracılığıyla yatırımda bulunduğu girişimlerin portföy değeri 190 milyon doları buldu.

Veri merkezi, siber güvenlik ve bulut bilişim çözümleriyle işletmelerin dijitalleşmesinde lokomotif rol üstlenirken, verinin korunması görevini milli sorumluluk bilinciyle yürüten Türk Telekom, IDC (International Data Corporation) tarafından yayınlanan Türkiye Siber Güvenlik Pazar Analizi Raporu'na göre Siber Güvenlik Hizmetleri Kategorisi’nde 3 yıldır üst üste "Pazar Lideri" konumunu sürdürdü.

Türkiye’nin dijital dönüşümü için 81 ilin her köşesinde yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak bir telekom şirketi olmanın ötesinde Türkiye Yüzyılı’nı dijitalin yüzyılı yapma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürdüğümüz 2023 yılını hedeflerimize ulaşarak tamamladık. Ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden vizyonuna öncülük etmek ve teknoloji birikimimizle bölgemize liderlik etmek için 2024’te de yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz” diye konuştu.

Türk Telekom, 2023 yılının finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Güçlü dördüncü çeyrek performansıyla konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 9,6 artışla 100,2 milyar TL'ye yükselen Türk Telekom’un FAVÖK’ü 33,5 milyar TL, FAVÖK marjı ise yüzde 33,5 olarak gerçekleşti. Türk Telekom’un 2023 yılı net karı 16,4 milyar TL olurken, toplam yatırım harcamaları 2023'te yıllık %7,4 arttı ve 25,8 milyar TL'ye yükseldi.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom’un 2023 yıl sonunda toplam abone sayısı 52,9 milyon olurken, Türkiye’nin her köşesinde yüksek hızlı internet sunma amacıyla sürdürdüğü çalışmaların sonucunda, fiber ağının uzunluğu yıl sonu itibarıyla 437 bin kilometreye yükseldi. 2022 yıl sonu itibarıyla 31,4 milyon haneyi kapsayan fiber ağ, 2023 yıl sonunda 32,2 milyon hane kapsamasına ulaştı.

2023 finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, çalışmalarının etkisinin ikinci yarıyıl göstergelerinde daha görünür hale geldiğini ifade ederken, sağlıklı trendlerin devamıyla beklenenden daha iyi gerçekleşen son çeyrek performansının, güçlü bir 2024’ün habercisi olduğuna inandıklarını açıkladı. Önal, “Yakın takip ettiğimiz önemli performans göstergelerinde yılın ilk aylarında gözlemlediğimiz seyir bu görüşümüzü destekliyor ve önümüzdeki çeyreklerde iş kollarımızı destekleyeceğini öngördüğümüz kademeli olarak iyileşen makro ekonomik ortam bekliyoruz. Bu zeminde, önümüzdeki yıl için belirlediğimiz iddialı hedefleri yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi. Önal, “Bir önceki yıl 91,4 milyar TL olan konsolide gelirler %9,6 büyüyerek 100,2 milyar TL'ye yükseldi. Sabit internet ve mobil toplam faaliyet gelirlerinin %70,4'ünü oluşturdu. Mobil bir önceki yıla göre 6,4 milyar TL daha yüksek gelir üreterek büyümeye en büyük katkıyı sağladı. Kurumsal veri gelirindeki %13,2'lik artış büyük ölçüde siber güvenlik ve veri merkezi hizmetleri dahil olmak üzere yönetilen servislerdeki büyümeden kaynaklandı. Diğer gelirlerdeki %29’luk güçlü büyüme BİT çözümleri, çağrı merkezi ve cihaz satış gelirleriyle desteklendi. Net kar, 2023'te 16,4 milyar TL olurken, toplam yatırım harcamaları 25,8 milyar TL'ye yükseldi. Bununla birlikte, yatırım harcamalarının gelire oranı geçen yıla kıyasla 50 baz puan azalarak %25,7 oldu” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin fiber gücü olarak ülkenin her köşesini fiberle buluşturma kararlılığımızı sürdürüyoruz”

“Memleketin bir şehrinde değil her şehrinde” anlayışıyla 81 ilin tamamında hız kesmeden çalışarak tüm ilçe ve köyleri uçtan uca fiber ağlarla ördüklerini kaydeden Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, fiber ağın2023’te genişlemeye devam ettiğini kaydederek, “FTTH Konseyi'nin 39 ülkeyi kapsayan "Eylül 2023 FTTH/B Avrupa Pazar Panoraması" raporuna göre Türkiye, FTTH/B hane kapsaması sayısında bir basamak atlayarak 2. sıraya yükseldi. Eylül 2023'e kadar olan on iki aylık dönemde, Türk Telekom'un sağladığı 1,5 milyonluk katkı ile Türkiye 2,3 milyon FTTH/B hane kapsaması artışı gerçekleştirdi. Ayrıca, aynı dönemde 1 milyon FTTH/B abone artışı ile 3. en hızlı büyüyen pazar haline gelen Türkiye’de bu artışın 0,8 milyonu sadece Türk Telekom tarafından sağlandı. Türkiye'nin fiber gücü olarak ülkenin her köşesini fiberle buluşturma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin 81 ilinin tamamına yayılan fiber ağımız yıl sonu itibarıyla 437 bin km'ye ulaştı. 3Ç'23 itibarıyla 31,9 milyon ve 2022 itibarıyla 31,4 milyon olan fiber hane kapsaması yıl sonu itibarıyla 32,2 milyon oldu. FTTC hane kapsaması 20,5 milyona ulaşırken, FTTH/B hane kapsaması 11,8 milyona yükseldi. Toplam fiber abone sayımız 12,9 milyona ulaşarak bir önceki yıla göre 7 puan artışla toplam abone sayımızın %84,7'sini oluşturdu” dedi.

5G’ye olabildiğinde yerli unsurlarla geçerek Türkiye’nin bu teknolojiyi sadece kullanan değil etrafına da kullandıran bir güç olmasını sağlamayı hedeflediklerini belirten Önal, ‘’ Birçok alandaki 5G denemelerimiz ile ülkemizi geleceğe taşıyan pek çok proje ve çalışmanın öncüsüyüz. 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat, tarımda ilk akıllı traktör, ilk 5G canlı maç yayını gibi önemli projeleri hayata geçirdik. Tüm projelerimizde kullanılan teknolojilerin Türk Telekom mühendisleri tarafından hayata geçirilmesi, yerli ve milli teknolojiler için sarf ettiğimiz çabanın en büyük göstergeleri arasında yer alıyor’’ şeklinde konuştu.

Tarihin en yüksek faturalı net abone kazanımı

Mobil abone alanındaki güçlü performanslarına dikkat çeken Önal, 1,6 milyonluk abone kazanımıyla yıllık faturalı net abone kazanımında rekor performansa ulaştıklarını ifade etti. Mobil Numara Taşıma alanında dokuz çeyrek üst üste en çok tercih edilen operatör olduklarını belirten Önal, “Mobil 2023'te çok kuvvetli bir performans sergiledi. Toplam abone sayısı yıl içinde %2,8 artarken faturalı abone sayısı %9,5 arttı. LTE abonelerinin ortalama data kullanımı yıllık %23,4 büyüdü. Taahhüt yenileme sırasında yapılanlar hariç upsell sayısı 2023’un tamamında bir önceki yıla göre %46 daha yüksek gerçekleşti. Mobil servislerimize yönelik güçlü müşteri talebinin ve önümüzdeki dönemlerde etkinliğini sürdürmesini beklediğimiz stratejimizin etkileri bu rakamlarda kendini gösterirdi” dedi ve güçlü mobil performansını sürdüreceklerini kaydetti.

Önal, mobil abone pazarındaki güçlü konumlarını pekiştirdiklerinin altını çizerek “Durmaksızın sürdürdüğümüz yatırımlarımız sonucunda kapsama ve kapasite olarak sektördeki konumumuzu günden güne güçlendiriyoruz. 4.5G ihalesi sonrası frekans sahipliğimizi 3 katına çıkardık. Hızda önemli olan abone başı frekansta ve 5G için de kritik öneme sahip 1800 Mhz frekans sahipliğinde pazar lideriyiz. Yüksek hızlı internet erişimine imkân tanıyan fiber altyapının, yenilikçi teknolojilerin hayata geçmesinde de hayati rolü var. 5G’nin efektif olarak kullanılması için baz istasyonlarının da fiber ile bağlı olması gerekiyor. Biz bu konuda üzerimize düşeni yerine getirmek adına, LTE baz istasyonlarımızın yarısından fazlasını şimdiden fibere bağladık. Bu anlamda 5G’ye en hazır operatörüz’’ şeklinde konuşan Önal, sözlerine ‘’Her çeyrek tekrarlanan Reklam ve Marka Sağlığı Araştırması’na göre ‘Sadık Müşteri Yaratma’ oranında lider konumdayız. Son 3 senedir istikrarlı şekilde artan rakamlarımız da bu sonuçları doğrular nitelikte” şeklinde devam etti.

Teknoloji üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonuna önemli katkı

Türkiye’nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna yaptıkları çalışmalarla öncülük ettiklerini belirten Önal, yerli mühendislerin geliştirdiği SEBA ürününü Silikon Vadisi’ndeki şirketleri Netsia aracılığıyla dünya pazarına açtıklarını vurguladı. İştirak şirketleri Argela’nın yenilikçi çözümlerinin çevre ülkelerde kullanılmaya başlandığını ifade eden Önal, Türkiye’nin bölgesinin teknoloji lideri olma konumunu güçlendirdiklerini söyledi.

2050’de Net Sıfır hedefi

Sürdürülebilirlik ilkelerini iş stratejilerinin merkezine yerleştirdiklerini belirten Önal, iklim riski yönetimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Önal, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) 10 temel evrensel ilkesine uygun davranacaklarına dair taahhüt verdiklerini, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar %45 azaltmayı, 2050’de ise ‘Net Sıfır’ı hedeflediklerini ifade etti. Önal, “Çevresel etkimizi kontrol altına almak ve karbon ayak izimizi azaltmak için paydaşlarımızla birlikte önemli adımlar atıyoruz. Bunlar arasında enerji verimliliği, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yenilenebilir enerji, temiz ulaşım ve atık yönetimine odaklanan önemli çalışmalarımız yer alıyor. 2023 CDP puanımızı bir önceki yıla göre iki kademe artırarak B'ye (Yönetim) taşımak, iklim eylemi konusundaki kararlılığımızın bir kanıtıdır. Kategori puanları karşılaştırmasında hem "Emisyon azaltım girişimleri ve düşük karbonlu ürünler" hem de "Kapsam 1 ve 2 emisyonları (doğrulama dahil)" kategorilerinde en yüksek A notunu elde ettik. Önümüzdeki dönemlerde genel CDP puanımızı A'ya (Liderlik) yükseltmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Türk Telekom yenilikçi fikirleri geleceğe taşıyor

Türkiye’de ekonominin önemli bir kaldıracı haline gelen girişimcilik ekosistemine sağlıktan eğitime, yapay zekâdan görüntü işleme ve büyük veri çözümlerine kadar 2011’den bu yana destek verdiklerini belirten Önal, Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT ile bugüne kadar girişimlere 32 milyon TL’lik nakit desteği sağlandığını kaydetti. Türk Telekom’un Girişim Sermayesi Fonu şirketi Türk Telekom Ventures’ın yatırım yaptığı 21 girişimin portföy değerinin 190 milyon doları bulduğunu söyleyen Önal, söz konusu rakamın; girişimcilik ekosisteminin Türkiye ekonomisindeki değerine ve kaldıraç özelliğine dikkat çekti.

Türkiye’nin verisi Türk Telekom ile güvende!

Veri merkezi, siber güvenlik ve bulut bilişim çözümleriyle kurumların ve işletmelerin dijitalleşmesinde lokomotif rol üstlenen Türk Telekom, IDC (International Data Corporation) tarafından yayınlanan Türkiye Siber Güvenlik Pazar Analizi Raporu'na göre Siber Güvenlik Hizmetleri Kategorisi’nde 3 yıldır üst üste "Pazar Lideri" konumunu sürdürdü. Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip olan Türk Telekom, hizmet kapsamını Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekipleri ve yerli siber güvenlik firmalarının geliştirdiği ürünlerle zenginleştiriyor. Verinin korunması görevini milli sorumluluk bilinciyle yürüten Türk Telekom, ürün yerlileştirme stratejisi kapsamında 2018’de yüzde 26 olan siber güvenlik ürünlerinde yerlilik oranını 2023’te yaklaşık yüzde 65’e çıkardı. Tük Telekom, otomotivden finansa, e-ticaretten sağlığa tüm sektörlere yönelik veri merkezi, siber güvenlik ve bulut bilişim alanında yenilikçi çözümler sunuyor.