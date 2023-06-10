Türk teknoloji şirketi ICRON’a milyonlarca liralık yatırım kararı belli oldu! Müthiş haber: Duyan buna şaşırdı

Şişecam ICRON’a yatırım yapmak üzere görüşmelere başlıyor

Geniş bir coğrafyaya yayılmış operasyonlarını bütünsel dijitalleşme ve operasyonel mükemmeliyet hamleleriyle yöneten Şişecam, potansiyel vadeden yeni bir iş alanına yatırımcı olmak için ilk adımını attı.

Büyüme yolculuğunu veri odaklı karar alma yaklaşımından aldığı güçle ve global belirsizliklere meydan okuyarak başarıyla sürdüren Şişecam, çok sayıda sektöre operasyonel ve stratejik karar optimizasyonu hizmeti sunan Türk teknoloji şirketi ICRON’a yatırım yapmak üzere bir niyet mektubu imzaladı. Şişecam’ın teknoloji geliştirme alanındaki ilk yatırımını gerçekleştirmek üzere başladığı görüşmeler, şirketin inovatif, teknolojik, dijital ve gelecek vaat eden teknoloji şirketleri ve projelere yatırımcı olmak konusundaki iştahını gösteriyor. Akıllı teknolojiler ve yetkin insan kaynağı ile kendini ayrıştıran Şişecam, 88 yıllık köklü ve global bir sanayi şirketi olarak elde ettiği eşsiz deneyimleri dönüşümle harmanlayarak ve gelecek vaat eden yatırımlarla destekleyerek kesintisiz büyümesini sürdürüyor.

Şişecam, kendisine yeni kaslar kazandıracak farklı iş alanlarına yatırım konularını değerlendirmeye devam ederken; ICRON ile başlayan görüşmelerle birlikte dönüşüm ve dijitalleşme odaklı çalışmalarını farklı yetenek ve perspektiflerle geliştirmek konusunda stratejik bir adım attı. Farklı alanlardaki birikim ve kabiliyetleriyle bugüne kadar birçok ilke imza atan, kendini bir teknoloji şirketi olarak tanımlayan Şişecam için teknoloji geliştirmek uzun süredir iş yapış şeklinin bir parçası.

2018 yılında yarının ihtiyaçlarıyla uyumlanmak için “yeni SAP platformuna geçişte dünyanın en kapsamlı projesi” olarak tanımlanan büyük bir dönüşüm hamlesine başlayan Şişecam, Türkiye’de blockchain teknolojisiyle dış ticaret işlemi gerçekleştiren ilk şirket. gozlemgazetesi aktardığı haberde: Şişecam’ın ‘Uçtan Uca Dijital Hazine Yönetimi’ hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği ilklerden bir diğeri Dijital Dolandırıcılık Tespit ve Kontrol Sistemi. Türkiye’de kurumsal swift kodu alarak swift ağına katılmış ilk şirket olan Şişecam, manuel müdahaleye kapalı, uçtan uca ödeme sistemi ile 2021 yılında dünyanın bu alandaki en prestijli ödüllerden olan Adam Smith Best Cyber Security Solution ödülünün de sahibi. Şişecam, dijital dönüşüm projelerinin yönetilmesi, mevcut operasyonel süreçlerdeki sorunları çözümleyecek teknoloji çözümlerinin bulunması ve entegre edilmesi başarılarıyla 2022 yılında Alexander Hamilton Dijital Dönüşüm ödülünü almıştı.

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Görüşmeler anlaşmayla sonuçlanırsa, Şişecam teknoloji geliştirme alanındaki ilk yatırımını ICRON’a yapacak. Bu ortaklık, yüksek potansiyele sahip ICRON firmasının büyümesini desteklemekle kalmayacak, Şişecam’ın mevcut operasyonlarındaki operasyonel mükemmellik ve optimizasyon yaklaşımını bir üst seviyeye taşıyarak bulunduğu sektörlerde rekabet avantajı sağlayacak kazanımlar elde etmesini de sağlayacak.

Şişecam CEO’su Görkem Elverici ve ICRON CEO’su Gürer Ünal’ın Barcelona’da, Gartner Supply Chain Expo 2023 organizasyonunda imzaladıkları niyet mektubuna göre, görüşmeler anlaşma ile sonuçlandığında, Şişecam, 2027 yılına kadar ICRON’daki toplam payını %50’ye kadar yükseltmek için satın alma opsiyon hakkına da sahip olacak.

ICRON Gartner’ın 2023 Tedarik Zinciri Planlama Çözümleri Magic Quadrant’ında!

1992 yılından bu yana faaliyet gösteren ICRON’un sunduğu akıllı tedarik zinciri karar çözümleri ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren küresel müşterilerinin operasyonlarını çevre uyumlu, verimli ve karlı bir şekilde sürdürmelerine katkıda bulunuyor. ICRON’un algoritma tabanlı, karar merkezli yazılım platformu, birden fazla karar vericiyi, karar sürecini ve senaryosunu; optimizasyon, planlama, makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmaları gibi çeşitli problem çözme teknikleriyle destekliyor. Şişecam ve ICRON, Şişecam’ın özellikle tedarik zincirine yönelik ihtiyaçları için 1996 yılından bu yana iş birliği yapıyor. ICRON, dünyadaki en saygın teknoloji araştırma ve danışmanlık kuruluşlarından biri olan Gartner tarafından 2023 yılı Mayıs ayında yayınlanan, global ölçekte tedarik zinciri planlama alanında faaliyet gösteren en iyi 20 firmaya yer veren “Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions” Magic Quadrant’ında yer aldı. ICRON’un 2023 yılında bu alandaki en iyi 20 şirket arasına girdiğini ortaya koyan bu gösterge, tüm dünyada tedarik zinciri karar alıcıları tarafından takip edilen, itibarı çok yüksek, ve global anlamda en önemli rehberlerden biri niteliği taşıyor.