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Ekonomi Türk tarım ekipmanları: üretim, satış, araştırma dünya çapında talep var! 20 'den fazla ülkeye ihraç ediyor
Ekonomi

Türk tarım ekipmanları: üretim, satış, araştırma dünya çapında talep var! 20 'den fazla ülkeye ihraç ediyor

Yeniakit Publisher
2023-10-19 13:06:00 - 2023-10-19 13:19:40
Türk tarım ekipmanları: üretim, satış, araştırma dünya çapında talep var! 20 'den fazla ülkeye ihraç ediyor

Dünyanın en önde gelen şirketlerinden Yanmar şirketler grubu, dünya çapında üretim, satış, araştırma ve geliştirme yapan 115'in üzerinde şirketten oluşuyor. Türk tarım ekipmanları üretilip Avrupa'ya ülkelerine satılacak. Türkiye'den üretilen Türk tarım ekipmanları Orta Asya, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya’da bulunan 20'den fazla ülkeye ihraç ediyor.

Türkiye'deki tarım ekipmanı üreticileri ile iş birliği yapan şirket, yerli üreticilere tasarım, üretim ve markalaşma konularında da destek oluyor. Türk tarım ekipmanlarının dünya çapında ilgi gördüğünü söyleyen şirketin Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Müdürü Murat Balkan Kanbir, “Türkiye'nin tarım makine ve ekipmanları sektöründeki başarısını artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yanmar Turkey, gerçekleştirdiği iş birlikleri sayesinde yerli üreticilere dünya genelinde ürünlerini pazarlama ve ihracat yapma imkanı sunarken Türkiye'de üretilen yüksek kaliteli tarım ekipmanları ile dünya çapındaki çiftçilere ulaşmayı hedefliyor.

“TÜRKİYE'NİN TARIM MAKİNE VE EKİPMANLARI SEKTÖRÜNDEKİ BAŞARISINI ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ”

YTAgri’nin hızlı büyüme yolculuğundaki en büyük avantajlardan birinin Yanmar’ın yenilikçi ürün geliştirme standartlarını ve kalitesini Türkiye’deki partnerleriyle paylaşmak olduğunun altını çizen Yanmar Turkey Makine A.Ş. Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Müdürü Murat Balkan Kanbir, şirket olarak partnerlerine bakışlarını şöyle ifade ediyor:

“Yanmar şirketler grubu, dünya çapında üretim, satış, araştırma ve geliştirme yapan 115'in üzerinde şirketten oluşuyor. 21 bin çalışana sahip bu büyük çatının altında Asya ve Avrupa’da bulunan beş AR-GE merkezi ile; başta traktörler, tarım makineleri ve ekipmanları olmak üzere deniz motorları, iş makinaları, enerji sistemleri, endüstriyel motorlar, makina parça ve komponentleri sağlayıcısı olarak inovatif ve kalıcı çözümler üretiyoruz.
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Yanmar Turkey olarak, Türk üreticilerle bahsettiğim büyük bilgi birikimimizi ve üstün kalite standartlarımızı paylaşarak benzer imkanlara sahip olmalarını arzuluyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda daha önce benzeri görülmemiş AYP (Authorized Yanmar Partner / Yetkilendirilmiş Yanmar İş Ortağı) adını verdiğimiz bir modeli geliştirdik. YTAgri markamız için çalıştığımız tüm üreticilerimize yani “AYP”lerimize Yanmar’ın AR&GE ve kalite standartlarını öğretiyor ve uygulattırıyoruz. Bu sayede Türk tarım ekipman ve makine sektörüne Yanmar'ın başarılı modelini aşılayarak daha verimli, sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler üretebilecekleri bir düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar 10'a yakın önemli Türk tarım ekipmanı üreticisi ile iş birliği gerçekleştirdik. Her geçen gün bu ortaklıklara yenisi ekleyerek devam ediyoruz. Türk tarımına katkıda bulunmak amacıyla AR-GE, mühendislik ve kalite standartlarını yükseltmek için çaba harcıyoruz.” (dha)

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