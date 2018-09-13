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Türk sporunun acı kaybı!

Türkiye'nin atletizm sporunda önemli başarıları bulunan Güner Fıratlı, 94 yaşında hayatını kaybetti.

13 Eylül 2018 Perşembe 21:51
Türk sporunun acı kaybı!

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, kadınlar yüksek atlamada ilk Türkiye rekoruna sahip olan Güner Fıratlı'nın 94 yaşında vefat ettiği belirtildi.

Fıratlı'nın naaşının, 15 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 21:51
  1. İstanbul
  2. Güner Fıratlı
  3. atletizm

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