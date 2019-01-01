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"Türk sporunu ve taraftarını şiddete teslim etmeyeceğiz"

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Bazı kulüp yönetimleri, taraftar grupları kendi çıkarları uğruna tribünleri ateşe atıyorlar"

01 Ocak 2019 Salı 20:56
"Türk sporunu ve taraftarını şiddete teslim etmeyeceğiz"


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor arasındaki amatör lig maçı öncesinde 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, sporda şiddetle mücadele için ellerinden geleni ardına koymayacaklarını vurgulayarak, "Türk sporunu ve taraftarını şiddete teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Amatör veya profesyonel, büyük ya da küçük, semt veya şehir takımlarının taraftarlığının bir gönül işi olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Bu gönüllük ve sevda üzerine tek taraflı ilişkinin yozlaştırılması, başka mecralara çekilmesine karşıyız." şeklinde görüş belirtti.

Yıldırım Bosnaspor-Küçükköyspor maçı öncesi çıkan olaylarda 17 yaşındaki Muhammed Yücel’in bıçaklanarak hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Gencecik bir can daha yitti ne uğruna?" diyen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bazı kulüp yönetimleri, taraftar grupları kendi çıkarları uğruna tribünleri ateşe atıyorlar. Taraftar ‘ölmeye ölmeye geldik' diye bağırıyor, niye öleceksiniz! Keyif alınacak bir ortamı terörize etmenin tek sebebi bazılarının çıkarları uğruna tetikçilik yapmaktır, maşa olmaktır. Büyük küçük pek çok takımda maalesef bu tip olayları görüyoruz ve bunlarla mücadele için elimizden geleni ardına koymayacağız.”


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 20:56
  1. Futbol
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. Küçükköyspor
  4. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  5. Muhammet Yücel
  6. Yıldırım Bosnaspor

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