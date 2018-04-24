Türk sporunda bir ilk! İki kişi tribünde gözaltına alındı

Hafta içi oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında meydana gelen olaylara karıştığı belirlenen 2 kişinin Fenerbahçe - Antalyaspor karşılaşmasını tribünde izlediği tespit edildi. Bunun üzerine Spor Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu iki kişiyi tribünde gözaltına alarak Emniyet'e götürdü. Böylece olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 35'e çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 taraftar daha gözaltına alındı.

Kadıköy'de oynan Antalyaspor mücadelesini izlemeye gelen taraftarlar Spor Güvenliğine Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kameralarca tespit edildi.

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2 kişi tribünde gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan iki kişinin isimlerinin ise Emre D. ve İbrahim Y. olduğu bilgisine ulaşıldı.

İfadeleri alınan zanlılar sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edilmek üzere Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde bekletiliyor.

Son gözaltılarla birlikte geçtiğimiz hafta oynanan derbide çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 35'e yükseldi.