0553 313 94 23

Türk sporculardan Bakü'de 6 madalya

Türkiye, 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin dördüncü gününü, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı

24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:08
Türk sporculardan Bakü'de 6 madalya

BAKÜ (AA) - Türk sporcular, 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF) dördüncü gününde 2'si altın, 6 madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 EYOF'un dördüncü günü tamamlandı.

Milli judocu Berat Bahadır erkekler 55 kilo finalinde Belçikalı R. Demets'i altın skorda mağlup ederek altın madalya kazandı.

Bir diğer milli judocu Merve Azak da kızlar 44 kilo finalinde Bulgar rakibi Anastasia Balaban'ı ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kızlar 40 kilo kategorisinde yarışan milli judocu Müberra Güneş, finalde Romen rakibi Giorgia-Barbara Haglianu'ya altın skorda kaybetti ve gümüş madalya elde etti.

Milli yüzücü Berke Saka, 200 metre bireysel karışık stil finalinde 2:03.25 derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya ile yetindi.

Batuhan Filiz, Efe Hacısalihoğlu, Yiğit Aslan ve Bora Gülşen'den oluşan erkekler 4x100 metre serbest stil takımı ise 3:28.09 dereceyle bronz madalya kazandı.

Milli atlet Özlem Becerek kızlar disk atma finalinde 53.43 metre derecesiyle bronz madalya kazanan bir diğer Türk sporcu oldu.

Türkiye, dördüncü gün sonunda madalya sayısını 15'e (6 altın, 4 gümüş, 5 bronz) çıkardı.

15'incisi düzenlenen organizasyon, 27 Temmuz'da sona erecek.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:08
  1. Bakü
  2. Berat Bahadır
  3. EYOF

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Artvin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı
    1. Artvin merkezli FETÖ/PDY operasyonu:..
    2. Fuhuş operasyonunda akıl almaz rezillik
    3. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    4. VANTSO’dan İHA’ya ziyaret
    5. ÖSYM'den kritik 'YKS' uyarısı:..
    6. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    7. Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
    8. Erzurum’da "100. Yıl Yol Koşusu"..
    9. Peru'daki Ubinas Yanardağı'nda..
    10. Kuveyt'ten İsrail'in Doğu Kudüs'teki..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya..
    12. Trabzonspor aradığı golcüyü İtalya'da..
    13. MEB'in ücretsiz gençlik kampı sayısı..
    14. İsrail'deki gizli görüşmeleri..
    15. Çaykur Rizespor'da transfer
    16. İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali..
    17. ''Facebook, tüketicilerin tercihini..
    18. Gazişehir Gaziantep'te sezon..
    19. İngiltere'de 8 bakan istifa etti, 6..
    20. Türk sporculardan Bakü'de 6 madalya
    21. Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1..
    22. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi açıldı
    23. ÖSYM'den YKS tercih sürecindeki..
    24. Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres..
    25. Sudan'da genelkurmay başkanı..
    26. Deponun çatısından düşen genç hayatını..
    27. DÜZELTME - "Düzce 'afet bölgesi' ilan..
    28. Sergen Yalçın: Tur atlamak istiyoruz
    29. Kuşadası’ndan İtalya’ya turizm köprüsü..
    30. İskele Caddesi’ndeki kaldırılan..
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı