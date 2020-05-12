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Siyaset

Türk siyasetinin en büyük kaybedeni Abdüllatif Şener yine maval okumaya başladı

Gittiği hiçbir partide dikiş tutturamayan, en sonunda CHP'de sığıntılık yapan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, AK Parti'nin rekor kırdığı Konya'da iktidar partisinin oylarının eridiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:46:00 -
Türk siyasetinin en büyük kaybedeni Abdüllatif Şener yine maval okumaya başladı

Türk siyasetinin en büyük kaybedeni olarak tarihe geçen CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, AK Parti'ye yüklenmek için sarf ettiği asılsız sözlerine yenilerini ekledi. Beklentilerini alamayınca davasını satıp yeni parti kuran, beceremeyince partisini kapatmak zorunda kalan ve en son CHP gibi gayri milli bir partide sığıntı siyaseti yapan Şener, AK Parti'nin rekor kırdığı şehirlerden biri olan Konya ile ilgili hezeyanlarda bulundu.

Tarafsız Haber Ajansı'na konuşan Şener, AK Parti'nin Konya'da "korkunç bir düşüş" yaşadığını iddia ederek yine maval okudu.

Şener şunları söyledi:

AK Parti’nin oyunda korkunç bir düşüş olduğunu görüyorum. Gözlemlerim budur. Konya biliyorsunuz yüzde 70 oy aldığı bir yerdir, kimsenin hükümeti eleştirtmediği, muhalefetin eleştirel konuşmasından bile hoşlanmadığı bir ildir. Bugün artık Erdoğan’a oy verenler en sert eleştirileri yapıyorlar alenen meydanlarda kahvehanelerde, çok sert eleştirileri yapıyorlar, ‘elimiz kırılaydı oy vermeseydik’ diyorlar. Bu noktaya gelmişse Türkiye o günden bugüne büyük bir oy kaybı var demektir. Oyları azalıyor.

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Yorumlar

selim

bu adam simdi akit te kendinin haber yapildigini gordumu kesin sevinecek , akit calisanlari adami sevindiriyorsunuz yani :)
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