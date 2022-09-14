  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Türk siyasetinin en büyük handikapı ucuz yol arkadaşlığı
Siyaset

Türk siyasetinin en büyük handikapı ucuz yol arkadaşlığı

Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştirildiği bölgeyi Sakarya olarak dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Türk siyasetinin en büyük handikapı ucuz yol arkadaşlığı!” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 17:40:00 -
Türk siyasetinin en büyük handikapı ucuz yol arkadaşlığı

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştirildiği bölgeyi Sakarya olarak dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Türk siyasetinin en büyük handikapı ucuz yol arkadaşlığı! Dün Sakarya gafından daha acısı bu gaf yapılırken üzülmek, düzeltmek bir yana heyecanla alkışlamak! Oysa ‘liderin her dediğini alkışmak; yoldaşlık değil, ahmaklıktır’ Bu tavrın ne lidere ne kuruma faydası olur” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23