YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştirildiği bölgeyi Sakarya olarak dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Türk siyasetinin en büyük handikapı ucuz yol arkadaşlığı! Dün Sakarya gafından daha acısı bu gaf yapılırken üzülmek, düzeltmek bir yana heyecanla alkışlamak! Oysa ‘liderin her dediğini alkışmak; yoldaşlık değil, ahmaklıktır’ Bu tavrın ne lidere ne kuruma faydası olur” diye konuştu.