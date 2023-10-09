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Ekonomi Türk şirketlere Suudi Arabistan'da yeni kapı açıldı
Ekonomi

Türk şirketlere Suudi Arabistan'da yeni kapı açıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-09 12:22:00 - 2023-10-09 12:22:45
Türk şirketlere Suudi Arabistan'da yeni kapı açıldı

Türk şirketlerinin önümüzdeki 10 yıl içinde en az yüzde 10 pay almasını sağlamak adına Suudi Arabistan ile müzakerelerde yeni bir süreç başlıyor.

Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Eyüp Vural Aydın, Suudi Arabistan’da, kamu özel sektör iş birliği modeliyle yapılacak projelere, tüm dünyadan en doğru potansiyeli çekebilmek adına kurulan, The National Center for Privatization and PPP (NCP) Danışma Kurulu’na seçildi.

En az yüzde 10 pay alabiliriz

Aydın, “Türk firmaları inşaat ve altyapı projelerinde dünyaya kendini ispat etti. Özellikle ulaştırma, sağlık, turizm, şehircilik ve havalimanları konusunda dünya genelinde aranan özelliklere sahip şirketlere sahibiz. Bu durum ilgi çekiyor. Tüm bu özelliklerimizle, Suudi Arabistan’da da büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum, hedefimiz Türk şirketlerinin önümüzdeki 10 yıl içinde en az yüzde 10 pay almasını sağlamak” dedi.

Projeler koordine edilecek

The National Center for Privatization and PPP (NCP) / Ulusal Özelleştirme ve Kamu Özel Sektör İş Birliği Merkezi, Suudi Arabistan’da önümüzdeki dönemde yapılacak milyarlarca dolarlık dev kamu özel sektör iş birliği projelerin koordinasyon ve yönetimi yapacak. 11 bakanın yer aldığı NCP, yedi farklı ülkeden seçtiği uzmanlardan oluşan bir Danışma Kurulu belirledi. Aydın, Suudi Arabistan’da milyarlarca dolarlık KÖİ projeleri için hazırlık olduğunu hatırlattı. Aydın “Bu projelerin koordinasyonu görevini üstlenen bir kuruma seçilen 8 danışmandan biri olmak hem şahsım hem de ülkem adına gurur verici” diye konuştu.

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