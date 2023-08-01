Türk şirket talip oldu: Brezilya'nın obüs ihalesine sessiz sedasız YAVUZ ile katılıyor! Flaş gelişme

Son dönemde önemli ihracat başarıları elde eden MKE A.Ş., Brezilya’nın 155mm’lik kamyona monteli obüs ihalesine YAVUZ Obüsü ile katılım sağlayacak.

2023 yılının ilk 6 ayı içerisinde 400 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştiren MKE A.Ş., yeni ihracat başarıları elde etmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda MKE A.Ş., Brezilya Savunma Bakanlığı’nın 155mm’lik Kamyona Monteli Obüs ihalesine katılacak.

SavunmaSanayiST'E göre: tarafından edinilen bilgiye göre; MKE A.Ş, Brezilya’nın 155mm’lik Kamyona Monteli Obüs ihalesine girmeye hazırlanıyor. Çok kısa süre içerisinde teklifini Brezilyalı makamlara sunacak olan MKE A.Ş., ihalede YAVUZ 6×6 Kamyona Monteli Obüs ile yer alacak.

T-155 FIRTINA Obüsü‘nde de kullanılan 155mm 52.cal silah sistemine sahip olan YAVUZ Obüsü, zorlu kalifikasyon testlerinden başarıyla geçti. YAVUZ Obüsü’nün atışa hazırlanma süresi en fazla 1, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Araç, 5 mürettebatı taşıyacak kapasitede çift kabine sahip bulunuyor. Aracın azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor.

YAVUZ Obüsü’nün Özellikleri

YAVUZ Obüsü, farklı yükseliş açıları ve sevk barut modülleriyle aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. MOD 274 mühimmat ile 40 kilometre menzile sahip olan YAVUZ, 1 dakikada 4-6 atım yapabiliyor. 18 mühimmat kapasitesi bulunan YAVUZ Obüsü, tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Silah sistemiyle, NATO standartlarına uygun 155 milimetre çapında tüm mühimmatlar atılabiliyor.

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MKE A.Ş., silah sistemi ve mühimmat konusundaki çalışmalarıyla obüsün menzilini yakın zamanda yaklaşık 2 katına çıkarmayı hedefliyor.

2022 yılının tamamında 34 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştiren MKE A.Ş., 2023 yılının sadece ilk 6 ayı içerisinde 400 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

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