Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk sinemasından dev proje! Morgan Freeman ve Mel Gibson geliyor

Hollywood’un iki dev ismi Mel Gibson ile Morgan Freeman, Kerbela olayını anlatan Türk yapımı sinema filminde rol alacak.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:04
Türk sinemasından dev proje! Morgan Freeman ve Mel Gibson geliyor

Türk sinemasını dünya gündemine taşıyacak 'Kerbela' filmi için düğmeye basıldı. Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in Medine'de uğradığı zulüm ve yarenleriyle birlikte Kerbela'da şehit edilmesine uzanan süreci konu alan filmde, Hollywood'un iki ünlü aktörü Mel Gibson ile Morgan Freeman'ın rol alması bekleniyor. Ahmet Turgut'un 'Aşkın Şehidi' adlı romanından beyazperdeye uyarlanacak filmi Erhan Baytimur yönetecek.

Ortadoğu Yapım Şirketi'nin yapımcılığını üstlendiği film için Mel Gibson ile görüşmelerin devam ettiği ve yakında sözleşme yapılacağı açıklandı. Gibson filmde; Yezid'in ordu komutanıyken Hz. Hüseyin'in tarafına geçerek ilk Kerbela şehidi olan Hürr bin Yezid'i canlandıracak. Müslüman olduğu konuşulan Gibson'ın, bir Türk yapımında rol almak için çok istekli olduğu öğrenildi.


FAS'TA ÇEKİLECEK
Filmin diğer yıldızı Oscarlı aktör Morgan Freeman olacak. Usta aktör, filmde Şemun'u (Yezid'i sürekli ikaz eden kişi) canlandıracak. Hollywood standartlarında bir prodüksiyonla hayata geçirilecek olan filmin çekimleri Fas'taki stüdyolarda yapılacak. Kasım ayında çekimlerine başlanacak olan filmde Hz. Hüseyin'in yüzü gösterilmeyecek. Ortadoğu Yapım Şirketi yetkilileri, filmle ilgili ilk detayları şöyle anlattı: "Bu büyük yapımda başrolde yer alması için Mel Gibson ile görüşmeler başladı ve olumlu sonuçlanırsa, Mel Gibson'ın Müslüman olduğu iddiasının ardından ilk filmi 'Kerbela' olacak."

MORGAN FREEMAN BOMBASI

Filmin bir diğer yıldız isminin ise Oscar ödüllü Morgan Freeman olması düşünülüyor. 'Kerbela'; bir avuç mazlum ve mağdur Peygamber hanedanının binlerce askerle kuşatılmasının, iyiliğin ve kötülüğün, nurun ve zulmetin filme yansıtılmasıdır." Türk dizilerinin uluslararası başarısının ardından Türk sinemasına da ivme kazandıracak olan filmin sadece Türkiye'de değil, dünya çapında birçok ülkede gösterilmesi planlanıyor. Yetkililer, filmin birçok farklı dile çevrileceğini belirtirken, uluslararası standartlara uygun bir proje hazırlamak için ciddi bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. 'Kerbela'nın unutulmaz bir eser olacağını belirten yetkililer, Kasım ayındaki çekimler öncesi hazırlıkların son hızla devam ettiğini söyledi.

 

 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 14:04
  1. Morgan Freeman
  2. Mel Gibson

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
    1. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
    2. Kırmızı bülten çıkarıldı... Türkiye..
    3. Adıyaman'da servis beklerken canından..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talat Caferi'yi..
    5. Ravza Kavakçı kararın ardından..
    6. Arda: Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını...
    7. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
    8. Kırgızistan'da hükümet düştü
    9. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
    10. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
    11. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
    12. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
    13. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
    14. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
    15. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
    16. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
    17. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
    18. "Spora değil, skora önem veren bir..
    19. Bakan konuştu : Kılıçdaroğlu inşallah..
    20. Fransa'da genel grev hayatı felç etti
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum