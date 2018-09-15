Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Bakü mesajı
TSK, Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'ye girişinin 100'üncü yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.15 Eylül 2018 Cumartesi 17:10
Türk Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan/Bakü'nün Kurtuluş Günü Kafkas İslam Ordusu'nun Nuri Paşa (KİLLİGİL) komutasında Bakü'ye girişinin (15 Eylül 1918) 100'üncü yılı münasebetiyle hazırlanan kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Mesaj'da şu ifadelere yer verildi:
Kafkas İslam Ordusu'nun Nuri Paşa (KİLLİGİL) komutasında Bakü'ye girişinin (15 Eylül 1918) 100'üncü yılı kutlu olsun.
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