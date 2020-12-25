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Aktüel Türk Silahlı Kuvvetleri Libya ordusuna ağır silah atış eğitimi verdi
Aktüel

Türk Silahlı Kuvvetleri Libya ordusuna ağır silah atış eğitimi verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:54:17 -
Türk Silahlı Kuvvetleri Libya ordusuna ağır silah atış eğitimi verdi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere, top, ÇNRA (çok namlulu roketatar) ve havan gibi ağır silah atış eğitimleri verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere, topçu, ÇNRA ve havan gibi ağır silah atış eğitimleri verildi." bilgisi paylaşıldı.

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