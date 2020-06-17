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Aktüel

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri Pençe-Kaplan Operasyonu ile imha ediyor. Yerli ve milli silahların kullanıldığı, hedeflerin fırtına obüsleri, SİHA, F-16’lar ve kara ateş destek vasıtalarıyla vuru

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri Pençe-Kaplan Operasyonu ile imha ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:44:02 -
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri Pençe-Kaplan Operasyonu ile imha ediyor. Yerli ve milli silahların kullanıldığı, hedeflerin fırtına obüsleri, SİHA, F-16’lar ve kara ateş destek vasıtalarıyla vuru

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri Pençe-Kaplan Operasyonu ile imha ediyor. Yerli ve milli silahların kullanıldığı, hedeflerin fırtına obüsleri, SİHA, F-16’lar ve kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu harekat kapsamında komandolar teröristlerin bölgedeki inlerine giriyor. Harekata katılan birliklerin komutanlarına telsizden seslenen ve onları tebrik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi.

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