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Teknoloji Türk SİHA'sı şok etti... Tek saldırıda 6 sistemi etkisiz hale getirdi
Teknoloji

Türk SİHA'sı şok etti... Tek saldırıda 6 sistemi etkisiz hale getirdi

Suriye, Libya ve Karabağ'da destan yazan Bayraktar TB2 SİHA, The Defense Post haber sitesinde gündem oldu. Haberde Bayraktar SİHA'nın tek saldırıda 6 Rus sistemini etkisiz hale getirdiğine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:30:00 -
Türk SİHA'sı şok etti... Tek saldırıda 6 sistemi etkisiz hale getirdi

The Defense Post haber sitesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracına (SİHA) yer verildi. Haberde Bayraktar SİHA'nın performansının Karabağ’daki çatışmalarda Ermenistan’ı şaşkınlığa uğrattığı, tek saldırıda 6 Rus sistemini etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

 

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