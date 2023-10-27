Türk SİHA'sı için açıklama: 30'dan fazla dünya ülkelerine gidiyor, ihraç edildi! Dünyada gündem oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg üretim tesisinde TRT Haber'in sorularını cevapladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu hepimiz için büyük gurur. Cumhuriyetimizin hayallerinin tek tek gerçekleştiği dönemde Türkiye'nin otomobilinin üretim noktasındayız. Türkiye'nin otomobili 60 yıllık hayalimizdi.

Türkiye'nin otomobili Türkiye'nin tümü tarafından sahipleniliyor.

Otomotiv sektöründe devrimlerin yaşandığı bir evrede Türkiye kendi milli markasını yollara çıkarmış oldu.

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Yeni markanın bir Türk markasının doğmasına ilişkin bir iddia gerçekçi değildir olsa olsa bir hayaldir gibi görüşleri maalesef hep birlikte duyduk. Ama sayın Cumhurbaşkanımız iddiasının arkasında durdu ve nihayetinde bir özel sektör projesi olarak, kamunun desteği ile de yollara çıkmış oldu.

Sadece 20 bin Togg aracı için 177 bin talep oluştu. Bu milletimizin milli otomobile ne kadar hasret olduğunun göstergesi.

Günde 180 - 200 araç üretilmekte. Fakat sadece 2-3 hafta önce çift vardiya üretime geçti. Günlük üretimimiz 280'e çıkmış olacak.

BUGÜNE KADAR 8 BİNDEN FAZLA TOGG YOLLARA ÇIKTI

Burası Avrupa'nın en çevreci otomobil üretim tesisi.

Elektrikli araçların kullanımı giderek yaygınlaşıyor.

Akıllı cihazlar yaygınlaştı bu sektörde, yani muhtemelen 10 yıl sonra otomobillerimizin direksiyonunda sadece sportif olarak oturmuş olacağız.

2 YIL İÇERİSİNDE YERLİLİK ORANINI YÜZDE 68'İN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ

Ben inanıyorum ki Türkiye milli teknoloji hamlesine devam ettiği sürece biz bu akıllı, elektrikli otomobillerde yüzde 85'lere varan yerlilik oranlarına 5- 10 yıl içerisinde gelmiş olacağız.

En yenilikçi teknoloji bileşenlerini bir araya getiriyoruz.

Bataryalar hem elektrikli araçlarda hem de enerji depolama sistemlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Küresel düzeyde batarya talebi de artıyor. Türkiye'yi batarya üretim üssü haline getireceğiz. Togg'un hemen bu fabrikasının yanında kurulacak batarya fabrikası ile ve sonrasında devam edecek yatırımlarda Türkiye'yi elektrikli araçlarda önemli bir üretim gücü haline getireceğiz.

TOGG, YÜZE YAKIN TESTİ GEÇTİ, İHRACAT KAPISINI ARALADI

Togg fiyatı ve kalitesiyle piyasalarda rekabetçi olabilir.

Togg'un 2024'de Avrupa'ya adım atma planı var. Avrupa pazarı bizim için önemli. Avrupa Gümrük birliğinde olmamız dolayısı ile bizim doğal dış ticaret ortağımız. Yüksel alım gücü, yüksek otomobil kullanımı Avrupa pazarını Togg için cazip kılıyor.

Togg'un iddiası günün sonunda bir dünya markası olmak.

Togg araçlarında kullanılan akıllı kameralar Türkiye'de bir startup tarafından üretiliyor. Henüz bir kaç yaşında olan bir şirketi bu kapasiteye erişebiliyor. Bu ARGE ekosistemi ile oldu.

Bir sofistike yüksek teknoloji ürünün sadece platformunu değil onun alt sistemlerini millileştirdiğinizde rekabet edebiliyorsunuz.

TÜRKİYE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA DÜNYA BİRİNCİSİ

30'dan fazla ülkeye Türkiye'nin insansız hava araçları ihraç edildi. Harp paradigmasını Türk SİHA'ları değiştirdi.

Pek çok coğrafya Türk SİHA'larının ortaya koyduğu başarı ortada. Peki Türkiye bunu bir havacılık ülkesi olmanın deneyimi ile mi başardı? Maalesef Hayır.

Şimdi Türkiye bir iddia ortaya koymuş, teknolojinin dönüştüğü alana odaklanmış robot uçaklarda dünyanın en başarılısı olmuş.

5G teknolojisinde milli üretime büyük önem veriyoruz. Bu Türkiye'nin hem güvenliği için önemli hem de 5G'ye yapacağımız yatırımın ekonomik ölçeği açısından önemli.

Güneş paneli üretiminde Avrupa'da 1 numarayız.

Lider teknoloji girişimlerimi ülkemizle tanıştıracağız.

64 milyon vatandaşımız e-devlet uygulamasını kullanıyor.

2023'te 3 TEKNOFEST düzenledik

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 4,5 milyon ziyaretçi ile dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerini gerçekleştirdik.

Geleceğin teknolojileri için 1 milyon genç yarıştı.

Türk sanayinin gelişim perspektifini ortaya koymak adına iki önemli hedef var; bir yandan yeşil dönüşümü diğer yandan dijital dönüşümü etkin şekilde gerçekleştirmek durumundayız.

Türk sanayii küresel üretim üslerinden bir olmayı başardı

Türkiye'yi yeni nesil sanayii alanları ile tanıştıracağız.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında devam edeceğiz.

Haberleşme uydularını yollayan 10 ülkeden biri olacağız

IMECE uydusunun birçok bileşenin yerli imkanlarla geliştirdik ve nisan ayında uzaya gönderdik. Önümüzdeki yıl TURKSAT-6A'yı uzaya göndereceğiz.

Bütün bunları kendi altyapımız ile yapıyoruz.

Biz sahip olduğumuz kabiliyetlerle yeni nesil projelere odaklanma çabasındayız. Milli Uzay programımızın ana yaklaşımı da budur.