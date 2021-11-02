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Dünya Türk SİHA'larının başarısı sonrası Putin'den sürpriz hamle
Dünya

Türk SİHA'larının başarısı sonrası Putin'den sürpriz hamle

Dünyanın yakından takip ettiği Türk yapımı S/İHA'larını Karabağ'da, Libya'da ve Suriye'de gösterdiği başarılı operasyonları sonrası yakın takibe alan Rusya lideri Vladimir Putin'den bugün dikkat çeken bir hamle geldi. Putin, Soçi'deki Rus askeri heyetinin İHA toplantısına başkanlık etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 16:31:00 - 2021-11-02 16:39:40
Türk SİHA'larının başarısı sonrası Putin'den sürpriz hamle

Karabağ'da, Libya'da ve Suriye'de Rus yapımı hava savunma sistemlerini etkisiz hale getiren Türk yapımı SİHA'ları yakın markaja alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bugün dikkat çeken bir hamle geldi.

Putin Rusya'nın Soçi kentinde Savunma Bakanlığı ve savunma sanayisi yetkilileri ile İHA kullanımı ve teknolojilerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya başkanlık eden Putin, İHA'ların çatışma noktalarında etkili olduklarına işaret ederek "Son yıllarda silahlı çatışmalarda İHA'ların kendisini nasıl kanıtladığını, ne kadar etkili olduğunu ve bizim için ne kadar tehlikeli olabileceğini, Suriye'de gördüklerimizi kastediyorum, yani İHA'larla yapılan terör saldırılarını çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

Putin, "Bu saldırıları nasıl püskürteceğimizi öğrendik ve bunu oldukça etkili bir şekilde yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın İHA teknolojileri konusunda çalışmalarını sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Putin, "Şu anda hizmette olan iki binden fazla İHA'mız var. Yapay zeka kullanımı ve bunları kullanma deneyimimiz de dahil olmak üzere İHA'lar üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Hem İHA'ları kullanırken edindiğimiz kendi tecrübelerimizi hem de etrafımızda gözlemlediklerimizi analiz etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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