Türk SİHA'larını işaret etti: Kritik rol oynadı!

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, çatışmalarla ilgili eşiğin değiştiğini belirterek, Türk SİHA'larının, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı verdiği mücadelede oynadığı kritik role vurgu yaptı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından düzenlenen "Değişen Uluslararası Sahne: Pakistan'ın Bakışı" panelinde konuştu.

"Türk SİHA'ları kritik rol oynadı"

İttifakların değiştiğini ve güçlerin yeniden hizalanması gerektiğini kaydeden Gazi, çatışmalarla ilgili eşiğin değiştiğini belirterek, Türk SİHA'larının Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı işgal edilmiş topraklarda verdiği mücadelede kritik rol oynadığını söyledi.

Türkiye-Pakistan ilişkileri

Türkiye ve Pakistan'ın önemli konumlarının olduğunu vurgulayan Gazi, iki ülkenin önemli coğrafyaları birleştirdiğini aktardı.

Türkiye-Pakistan ilişkilerine de değinen Gazi, iki ülkenin bencillikten uzak, karşılıklı güven ve anlayışa dayalı dost olduklarını ve bu dostluğun dünyanın başka ülkeleri arasında görülemeyecek bir dostluk olduğunu belirterek, "Uluslararası konularda birbirimizi destekliyoruz ve sosyo-ekonomik kalkınma alanında güçlü iş birliğimiz var. Siyasi ve askeri düzeyde sık sık görüşmeler yapıyoruz" dedi.