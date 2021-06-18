Türk SİHA'larına ilişkin dikkat çeken sözler! Ruslar harekete geçti

Araştırmacı Aaron Stein Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Önemli bir ihracat kalemi"

Stein, başarılı bulunan Bayraktar'ın Ukrayna ve Polonya gibi ülkelere satılarak Türkiye için bir ihracat kalemine de dönüştüğünü belirtti. Stein konuyla ilgili olarak, "Türkiye Bayraktar'ı hem kullanıyor hem pazarlıyor" dedi.

"Rus hava savunma sistemlerine karşı başarısı ispat edildi"

Özellikle Dağlık Karabağ ve Libya savaşlarında Bayraktarlarda bulunan kameraların yaptığı çekimlerle Türkiye'nin Bayraktar'ın başarısını sergilemeye çalıştığını vurgulayan Stein, Türkiye'nin bu şekilde Bayraktar'ın Rus hava savunma sistemlerine karşı başarılı olduğunu ispata çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin bu videolarla Ukrayna ve Polonya gibi Rus tehdidinden korkan Doğu Avrupa ülkelerini Bayraktar'ın bir pazarı haline getirdiğini belirtti.

Stein'in ifadesine göre Ruslar da Bayraktar'a dair incelemelerde bulundu ve sahip oldukları güçlü hava savunma sistemlerinin Bayraktar'ı "etkisizleştirebileceği" kanaatine vardı.

"Rusların en güçlü sistemlerinin Bayraktar'ı alt edebileceği konusu tartışmalı"

Yine Stein'in ifadelerine göre, Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlerini koruyan Rus hava savunma sistemlerinin eski model ve zayıf olması, Bayraktar SİHA'lar karşısında hiçbir etki gösterememesine sebep oldu.

Bununla birlikte Stein, Rusların en güçlü hava savunma sistemlerinin Bayraktar'ı alt edebileceği iddialarının da tartışmalı olduğunu ekliyor.

"İç kamuoyunda başarılı bir reklam yapıldı"

Aaron Stein, Türkiye'de yönetimin Bayraktar'ı iç kamuoyunda da başarılı bir şekilde reklam ettiğini belirtiyor. Türk halkının savunmada dışa bağımlı olmadan kendi kendine yeterliliği önemsediği tespitinde bulunan Stein, Bayraktar ve benzeri başarılı bulunan yerli üretim silahların Türk kamuoyunda yönetime takdir topladığını belirtiyor.

Stein tüm bu sebeplerle Ankara yönetiminin SİHA projelerini geliştirmeye özel önem vermeye devam edeceği tahmininde bulunuyor.

Kaynak: Mepa News