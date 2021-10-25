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Gündem Türk SİHA'ları bölgede! Yoğun hareketlilik
Gündem

Türk SİHA'ları bölgede! Yoğun hareketlilik

ABD ve Rusya’nın boşaltma sözü verdiği ancak PKK işgalinin sürdüğü Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerden gerçekleştirilen saldırılar sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali vermesiyle birlikte hava hareketliliği yaşanıyor. Türk İHA/SİHA’ları, Fırat’ın doğusunda PKK kontrolünde bulunan Kamışlı ve Ayn el-Arab üzerinde yoğun olarak uçuş gerçekleştiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 20:04:00 -
Türk SİHA'ları bölgede! Yoğun hareketlilik

Terör örgütü PKK’nın işgalindeki bölgelerden gerçekleştirilen saldırılarda, Azez'de iki polisin şehit olması bardağı taşıran son damla oldu. Bu gelişme sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyon sinyali verdi.

"Tahammülümüz kalmadı"

Erdoğan, “Suriye’den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkânlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız” dedi.

Türk İHA/SİHA'ları havada

Yaşananlar ve Erdoğan’ın çıkışının ardından, Suriye’nin kuzeyinde hava hareketliliği yaşanıyor. Türk İHA/SİHA’ları adeta bölgenin röntgenini çekiyor. Türk SİHA’ları, Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütü işgali altındaki Kamışlı ve Ayn el-Arab üzerinde faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Yenişafak

 

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