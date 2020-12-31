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Ekonomi Türk savunma sanayisi yeni ihracatlar hedefliyor
Ekonomi

Türk savunma sanayisi yeni ihracatlar hedefliyor

Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), 2021 yılında yatırım ve ihracatla büyümeyi hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 22:12:00 -
Türk savunma sanayisi yeni ihracatlar hedefliyor

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, yıl boyunca başta otonom sistemler olmak üzere siber güvenlik ve bilgi teknolojileri, uydu ve uzay teknolojileri alanlarında Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

132 milyon liralık yatırıma imza attık

İş süreçlerinin sürdürülebilirliği, üretim kapasitesi ve teknoloji seviyesinin artırılmasına yönelik ise yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Güleryüz, “Bu yıl, gelecek planlamalarımız doğrultusunda iş süreçlerimizin sürdürülebilirliği, üretim kapasitesi ve teknoloji seviyesinin artırılmasına yönelik yatırımlar da gerçekleştirdik ve toplamda 132 milyon liralık yatırıma imza attık. 2021 yılı ise hem büyümeye odaklanacağımız hem de dost ülkelerde ihracat çalışmalarımızın sonuçlarını göreceğimiz bir yıl olacak” dedi. Güleryüz, öncelikli hedeflerinin, söz konusu ihracat başarılarını, yerli ve milli teknolojilerle geliştirdikleri otonom sistemler ve siber güvenlik alanlarına da taşımak ve tüm faaliyet alanlarıyla birlikte, 2023’te toplam cironun yarısını ihracattan karşılar hale gelmek olduğunu dile getirdi.

Yatırıma devam

Stratejik faaliyet alanlarında yatırım yapmaya 2021 yılında da devam edeceklerini vurgulayan Güleryüz, “Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında 2021 yılı yatırım bütçemizi 110 milyon lira olarak belirledik. Bunun dışında gelecek yıl, ihracatımızı ve üretim kapasitesini artırmaya yönelik olarak da yatırımlar gerçekleştireceğiz” dedi.

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