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Ekonomi Türk savunma sanayisi NATO'nun hedefini tutturdu, zirve yapacak! Amerika geride kaldı: 1,47 trilyon doları aşmıştı!
Ekonomi

Türk savunma sanayisi NATO'nun hedefini tutturdu, zirve yapacak! Amerika geride kaldı: 1,47 trilyon doları aşmıştı!

Yeniakit Publisher
2024-06-20 23:45:00 - 2024-06-20 23:48:21
Türk savunma sanayisi NATO'nun hedefini tutturdu, zirve yapacak! Amerika geride kaldı: 1,47 trilyon doları aşmıştı!

NATO'nun GSYH'nin en az %2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefini Türk savunma sanayisi gerçekleştirdi. Savunma harcamaları toplam 1,47 trilyon dolara yükselmişti: Belçika, Kanada, Hırvatistan, Lüksemburg, İtalya, Portekiz, Slovenya ve İspanya'yı arkasında bırakan Türkiye, savunma alanında çağ açmaya hazırlanıyor.

NATO, müttefik ülkelerin savunma harcamalarıyla ilgili öngörülerini içeren bir rapor yayımladı. Yayımlanan rapora göre, müttefik ülkelerin savunma harcamaları toplam 1,47 trilyon dolara yükseldi.

En fazla savunma harcamasını ise sırayla ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Türkiye, Hollanda ve İspanya yaptı.

HANGİ ÜLKE NE KADAR BÜTÇE AYIRDI?

Polonya, yüzde 4,12 bütçe ayırarak savunmaya en çok yatırım yapan ülke oldu. Rusya'nın nükleer silah depoladığı Belarus'a komşu Polonya'yı yüzde 3,43 ile Estonya takip etti.

ABD ise yüzde 3,38 bütçe harcamasıyla Estonya'nın gerisinde kaldı.

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