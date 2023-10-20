  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türk savaş uçakları ve helikopterleri peş peşe havalandı! Bölgeye gidiyor
Gündem

Türk savaş uçakları ve helikopterleri peş peşe havalandı! Bölgeye gidiyor

Yeniakit Publisher
2023-10-20 16:35:00 -
Türk savaş uçakları ve helikopterleri peş peşe havalandı! Bölgeye gidiyor

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin düzenleyeceği ortak askeri tatbikatta yer alacak Türk savaş uçakları bölgeye gitti.

Altyapı, ekonomi ve enerji gibi birçok alanda kardeş ülke Azerbaycan ile işbirliği yürüten Türkiye, Azerbaycan2ın başkenti Bakü'de ortak tatbikat yapacak. Tatbikata Türkiye'den F-16, ATAK helikopteri ve çok sayıda askeri personel katılım sağlayacak.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak ve tatbikata katılacak Türk F-16 uçaklarının Azerbaycan'a geldiği bildirildi.

Tatbikat, 23-25 Ekim tarihlerinde başkent Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde yapılacak.

İki ayrı tatbikatta bir araya geldiler

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve Haydar Aliyev'in 100'üncü doğum yılı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan ordusu, iki ayrı tatbikatta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve Haydar Aliyev'in 100'üncü doğum yılı dolayısıyla iki özel tatbikat planlandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'deki tatbikata "Haydar Aliyev 2023 Tatbikatı", Azerbaycan'daki tatbikata ise "Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı" ismi verildi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın özellikle kara kuvvetleri unsurları arasındaki dostluk, işbirliği ve karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte harekat icra etme kabiliyetini geliştirmek amacıyla planlanan özel tatbikatlardan ilki "Haydar Aliyev 2023 Tatbikatı", 19 Nisan-10 Mayıs'ta Kars'ta gerçekleştirildi.

25 Ekim'e kadar sürecek

Özel tatbikatlar serisinin ikincisi "Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı" ise 16 Ekim'de Azerbaycan'da başladı.

Hafta başında "Seçkin Gözlemci Günü"nün yapılması planlanan tatbikata Türkiye'den çok sayıda personelle ATAK helikopteri, F-16 savaş uçaklarının yanı sıra "bordo bereli" olarak adlandırılan Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurları katılıyor.

Tatbikat 25 Ekim'e kadar sürecek.

F-16 savaş uçaklarına ilişkin şok eden itiraf: Ukrayna’ya F-16 desteği, her an gelebilir! Norveç harekete geçti
F-16 savaş uçaklarına ilişkin şok eden itiraf: Ukrayna’ya F-16 desteği, her an gelebilir! Norveç harekete geçti

Dünya

F-16 savaş uçaklarına ilişkin şok eden itiraf: Ukrayna’ya F-16 desteği, her an gelebilir! Norveç harekete geçti

ABD'den F-16 savaş uçakları açıklaması
ABD'den F-16 savaş uçakları açıklaması

Dünya

ABD'den F-16 savaş uçakları açıklaması

ABD'den Güney Kore'ye F-16 onayı
ABD'den Güney Kore'ye F-16 onayı

Dünya

ABD'den Güney Kore'ye F-16 onayı

50 km derinlikte operasyon F-16'lar petrol kuyularını yok etti! Türkiye'ye ait jetler tarafından vuruldu
50 km derinlikte operasyon F-16'lar petrol kuyularını yok etti! Türkiye'ye ait jetler tarafından vuruldu

Gündem

50 km derinlikte operasyon F-16'lar petrol kuyularını yok etti! Türkiye'ye ait jetler tarafından vuruldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23