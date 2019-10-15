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Türk saatine yoğun ilgi! Yüzde 42 arttı

Türkiye'nin saat ihracatı 2014 yılından 2018’e kadar yüzde 42 artarak 52 milyon 956 bin dolara ulaştı, Türkiye’de üretilen saatler Hong Kong’dan İsviçre’ye, Hollanda’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar geniş bir coğrafyada alıcı buldu.

15 Ekim 2019 Salı 08:01
Türk saatine yoğun ilgi! Yüzde 42 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde de 26 milyon 951 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ülkeler bazında 2014-2018 döneminde en fazla saat ihracatı yapılan ülke Hong Kong (55 milyon 494 bin dolar) oldu. Bu ülkeyi İsviçre (16 milyon 584 bin dolar) ve Hollanda (12 milyon 695 bin dolar) izledi. İthalatta ise aynı dönemde İsviçre (655 milyon 360 bin dolar) ilk sırada yer alırken, Çin (649 milyon 731 bin dolar) ve Japonya (42 milyon 882 bin dolar) bu ülkeyi takip etti.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 08:01
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