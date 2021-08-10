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Teknoloji Türk roket takımı, uluslararası yarışmada 2'nci oldu!
Teknoloji

Türk roket takımı, uluslararası yarışmada 2'nci oldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde(ABD) düzenlenen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması’nda (IREC2021) Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Roket Takımı teknik mükemmeliyet kategorisinde ikinci oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 19:03:00 -
Türk roket takımı, uluslararası yarışmada 2'nci oldu!

2019’dan beri ABD’de yapılan yarışmalarda Türkiye’yi temsil eden Samsun Roket Takımı bu yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle sanal olarak gerçekleşen 2021 Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'nda teknik mükemmeliyet kategorisinde ikinciliği elde etti. Dr. Öğretim Üyesi Melahat Cihan'ın liderliğinde ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak çeşitli başarılar elde eden Samsun Üniversitesi Roket Takımı’nı Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Ondokuz Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu tebrik etti.

“TEKNOFEST 2022 Samsun’da yapılmalı”

Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü’nde bulunan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Roket Takımı’nı ve SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ı rektörlük merkez binasında ziyaret eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Bizim için ayrı bir önemi olan ve ilçemizde 2010 yılında kurulan fakültemizin bu denli başarılar elde etmesi bizleri son derece mutlu etmektedir. Samsun Roket Takımımız 2018 yılında Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST’te ‘yüksek irtifa roketi’ kategorisindeki ikinciliklerinin ardından başarılarını, IREC2021’de tescillediler. Artık bundan sonraki yarışmalarda birinci olma zamanı. Bu başarılı sonuçlar bizlerin TEKNOFEST 2022’nin Samsunumuzda, hatta ilçemizdeki kendi havaalanı bulunan Ballıca Kampüsümüzde yapılması talebimizi daha da güçlendiriyor. TEKNOFEST 2021’de 19 Mayıs Belediyesi olarak desteklediğimiz takımlarımız da var. Milli Teknoloji Hamlesi ile gençlerimiz her platformda bayrağımızı gururla dalgalandırıyor. Tüm gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

“Bizleri gururlandırıyor”

Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Samsun Roket Takımımız aldığı ödüllerle bizleri gururlandırıyor, Samsun Üniversitesi olarak takımımızı ve danışman hocamızı yürekten kutluyorum, ulusal ve uluslararası alanda üniversitemizi, şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden takımımız daha nice başarılı sonuçlarla bizlere gurur kaynağı olmaya devam edecekler, takımımıza önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan yarışmalarda her türlü desteği vermeye hazırız. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Topaloğlu öğrencileri altınla ödüllendirirken, program teşekkür belgesi takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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