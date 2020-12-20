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Medya Türk rap şarkıcısı klip çekeyim derken az kalsın ölüyordu
Medya

Türk rap şarkıcısı klip çekeyim derken az kalsın ölüyordu

Türk rap şarkıcısı olan Tepki kod adlı kişi, 25 Aralık'ta yayınlanacak olan 'Sık' isimli şarkısının klip çekiminde ciddi bir kaza yaşadı. Alevlerin arasında kalan Tepki isimli yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:31:00 -
Türk rap şarkıcısı klip çekeyim derken az kalsın ölüyordu

Türk rap müziğinin önemli isimlerinden olan Tepki, 'Sık' isimli şarkısı için kameraların karşısına geçti. Klibin senaryosunda yer alan patlama sahnesinin çekildiği sırada bir kaza meydana geldi.

İddia edilenlere göre yaşanan kaza patlama sahnesini kuran ekibin hatasından kaynaklandı. Başarılı isim patlama sahnesinde alevlerin arasında kalırken, set ekibi olaya anında müdahale etti ve yangın daha da büyümeden söndürüldü.

Baş kısmında ufak yanıklar oldu

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Tepki'nin, baş kısmında ufak yanıklar olduğu, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu aktarıldı.

"Set sonunda bir kaza yaşadık"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Tepki, "Tedavi sürecindeyim, set sonunda bir kaza yaşadık. Arayan soran herkese tekrar tekrar teşekkür ederim" dedi.

Reymen: Rap için yaktın kendini

Tepki'nin sosyal medya paylaşımına birçok beğeni gelirken, kullanıcılar geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Reynmen ise paylaşıma yaptığı yorumda, "Rap için yaktın kendini" dedi.

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