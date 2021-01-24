  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türk polisinin dikkati faciayı önledi! Sırbistan'da da görevlerini layığıyla yapıyorlar
Dünya

Türk polisinin dikkati faciayı önledi! Sırbistan'da da görevlerini layığıyla yapıyorlar

Sırbistan’da görev yapan Türk polisinin dikkati, tırların altına gizlenen düzensiz göçmenleri donmaktan kurtardı

Yeniakit Publisher
2021-01-24 22:59:00 -
Türk polisinin dikkati faciayı önledi! Sırbistan'da da görevlerini layığıyla yapıyorlar

“Sıla Yolu Projesi” kapsamında Sırbistan’daki kara hudut kapısında görev yapan Türk polisinin kurtardığı 4 düzensiz göçmen, ilk yardımın ardından Sırp polisine teslim edildi – Türklerin Sırbistan’da yoğun olarak kullandığı hudut kapılarında Sırp meslektaşları ile görev yapan Türk polisi, 2019’da 321 bin 435, 2020’de 421 bin 556 vatandaşın sorunlarının çözülmesine yardımcı oldu

Sıla Yolu Projesi” kapsamında Sırbistan’da görev yapan Türk polisi, dikkati sayesinde tırların dorsesi altında soğuktan donmak üzere olan 4 düzensiz göçmeni kurtardı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye ile Sırbistan arasında hayata geçirilen proje kapsamında, Sırbistan’ın kara hudut kapılarında görev yapan Türk polisleri, bir yandan gurbetçilerin işlemlerini kolaylaştırırken diğer yandan düzensiz göç ve sahte belgeyle seyahatin önlenmesi için mesai yapıyor.

Bu kapsamda, Batrovci Sınır Kapısı’nda görev yapan Türk polisi, Hırvatistan’a geçiş yapacak özel bir Türk firmasına ait 2 tırın dorselerinin alt kısmındaki demirlere tutunarak sınır kapılarını geçmeyi planlayan kaçak göçmenleri fark etti.

Tırların altına saklanan 2’si Fas, 2’si Somali uyruklu düzensiz göçmen, ekiplerin dikkati sayesinde soğuktan donmak üzereyken kurtarıldı.

İlk yardım müdahalesinin ardından düzensiz göçmenler Sırp polisine teslim edildi.

Türk tır şoförlerinin ise herhangi bir cezai işleme tabi tutulmadan yollarına devam ettikleri öğrenildi.

Türk polisi “Sıla Yolu”ndaki gurbetçilerin yanında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic arasında 20 Şubat 2019’da Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı kapsamında yapılan görüşmede, Türk vatandaşlarının Sırbistan’da yoğun olarak kullandığı hudut kapılarında Türk polisinin görevlendirilmesini de içeren “Sıla Yolu Projesi”nin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Proje kapsamında Türk polisi, 2019’da 321 bin 435, 2020’de 421 bin 556 Türk vatandaşı ile tır şoförünün sorunlarını çözdü.

Sırp polisi ile görev yapan Türk polisi, 2020’de 175 düzensiz göçmenin tır dorseleri içerisinde veya altında kaçak geçişine müdahalede bulundu. Ekiplerin dikkati, yılbaşından itibaren 10 düzensiz göçmenin yakalanmasını sağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Temel Kotil duyurdu! Motorlu Hürjet sahneye çıkıyor
Teknoloji

Temel Kotil duyurdu! Motorlu Hürjet sahneye çıkıyor

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, geliştirme faaliyetleri devam eden Hürjet savaş uçağı hakkında yeni bilgiler paylaştı...
Başkan Erdoğan'dan
Gündem

Başkan Erdoğan'dan "fahiş fiyat" açıklaması: Mutlaka çözüme ulaştıracağız

Gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız" dedi...
O şehirde koronavirüs bitti! Konvoyla kutlama yaptılar
Gündem

O şehirde koronavirüs bitti! Konvoyla kutlama yaptılar

Konya’nın Çeltik ilçesinde koronavirüs vakalarının sıfırlandığı açıklandı. İlçe Kaymakamı Yusuf Beran Vuran, vaka sayısının tamamen bittiğin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay