Türk pasaportu krizi: Rus oligarkın havalimanı satışa çıkıyor

Rusya’da iş dünyasını sarsan el koyma kararının ardından gözler Domodedovo Havalimanı’na çevrildi. Ukrayna savaşının başladığı dönemde ultra lüks yatıyla Muğla’ya gelen ve Türkiye’ye sık sık seyahat eden Rus oligark Dmitry Vladimirovich Kamenshchik’in sahibi olduğu havalimanı, önümüzdeki günlerde satış sürecine giriyor.

Lüks yatla Ege’ye gelmişti

Patronlar Dünyası’ndan Kerim Ülker’in haberine göre, Kamenshchik 400 milyon dolar değerindeki ve dünyanın en büyük yatlarından biri olan Flying Fox ile Mayıs 2022’de Muğla açıklarına demirlemişti. 140 metre uzunluğundaki yat, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden birkaç ay sonra Türk karasularında görüntülenmiş, ancak savaşın ilerleyen dönemlerinde Ege’ye bir daha uğramamıştı.

El koymanın gerekçesi: Türk vatandaşlığı

Yaklaşık 1,7 milyar dolarlık servete sahip olan Kamenshchik’in en önemli varlığı, 2024 yılında yaklaşık 14 milyon yolcuya hizmet veren Domodedovo Havalimanı’ydı. Moskova’nın ve Rusya’nın ikinci büyük havalimanı olan Domodedovo’ya geçtiğimiz yıl devlet tarafından el konuldu. Kremlin, bu kararın gerekçesini “Kamenshchik’in Rusya dışında vatandaşlığa sahip olması” olarak açıkladı.

İsrail’e var, Türkiye’ye yok

Rusya’daki birçok oligarkın İsrail ve İngiltere başta olmak üzere farklı ülkelerin pasaportlarını taşıdığı bilinirken, Kamenshchik’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olması dikkat çekti. Ancak Domodedovo’nun “stratejik varlık” statüsünde değerlendirilmesi nedeniyle, yabancı ülke vatandaşlığı bu havalimanı için yasak kapsamına alındı.

En zengin 50 Rus arasında

Rusya’nın en zengin 50 iş insanı arasında yer alan Kamenshchik’in Türk vatandaşlığı, Rusya Başsavcılığı’nın açtığı dava sürecinde resmen tespit edildi. Savcılık, Domodedovo Havalimanı’nın 1998’deki özelleştirme sürecini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde Kamenshchik, Yönetim Kurulu Başkanı Valeriy Kogan ve bazı üst düzey yöneticiler hakkında usulsüzlük iddiasıyla dava açıldı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, havalimanı yöneticilerinin yabancı ülke vatandaşlıkları da gündeme geldi. Başsavcılık, Kamenshchik’in gerekli izinleri almadan stratejik bir varlığın kontrolünü yabancı sermayeye devretmeye çalıştığını öne sürdü. Bu iddialar sonrası Kamenshchik ve bazı ortakları tutuklandı.

Açık artırma kararı

Yaşanan gelişmelerin ardından Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Domodedovo Havalimanı’nın 2026 yılının başında açık artırma yoluyla satışa çıkarılacağını duyurdu. Rossiya 24 televizyonuna konuşan Siluanov, havalimanına talip yatırımcıların bulunduğunu ve satışın şeffaf bir açık artırma yöntemiyle yapılacağını açıkladı.