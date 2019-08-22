Türk oyuncular 116 milyon euro kazandırdı

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

2015-2016 sezonunda alınan Türk Futbol Federasyonunun A takımların kadrolarında 28 kişi ve A takım kadrosunda en fazla 14 yabancı bulundurabileceği karar 2019-2020 sezonunda da devam ediyor. Bu kurala itiraz eden ve yabancı sınırlamasının gelmesini isteyen Kulüp başkanları ve spor yorumcuları altyapıdan yerli oyuncu yetişmediğini söylerken, Süper Lig’in bu kural devam ettiği 2015-16 sezonundan bugüne kadar Türkiye’den diğer ülke takımlarına transfer olan yerli oyuncular için ödenen toplam transfer bedeli 116 milyon 800 bin euro.

2015- 2016 sezonunda 5 oyuncu 25 milyon 800 bin euro

2015-16 sezonunda yurt dışına transfer olan 5 yerli oyuncu içerisinde Galatasaray’dan Çin’in Beijing Guoan takımına giden Burak Yılmaz için 8 milyon euro, Beşiktaş’tan yine Çin Lig’i ekiplerinden China Fortune kulübüne giden

Ersan Gülüm için 7 milyon euro. Yine Beşiktaş’tan Almanya Ligi RB Leipzig’e transfer olan Atınç Nukan için 6 milyon euro. Altyapısından yetiştiği Bursaspor’dan Manchester City’e giden Enes Ünal için 4 milyon euro ve Bursaspor’dan Hamburg’a giden Batuhan Altıntaş için 400 bin euro transfer ücreti ödendi.

2016- 2017 3 oyuncu

Süper Lig 2016- 17 sezonunda ise Beşiktaş’tan İngiliz ekibi Birmingham’a transfer olan KerimFrei için 2 milyon 250 bin euro, Karabükspor’dan FC Will 1990’a transfer olan Murat Akın için 500 bin euro bonservis geliri elde edildi.

Transfer rekoru 22 milyon euro

2017- 18 sezonunda Türk futbol tarihinde en yüksek bedelle yurtdışına gönderilen oyuncu ünvanına sahip olan Cenk Tosun için Everton kulübü Beşiktaş’a tam 22 milyon 500 bin euro öderken, Altınordu altyapısından yetişip Başakşehir’de oldukça iyi bir performans gösteren Cengiz Ünder için İtalya ekibi Roma, Başakşehir’e 14 milyon 250 bin euro ödeyerek milli oyuncuyu kadrosuna kattı. Yine aynı sezonda Sparta Prag, Galatasaray’dan Semih Kaya’yı 2 milyon euro bedel ile transfer etti. Bu transferler dışında Başakşehir’den St.Pauli’ye giden Cenk Şahin için 1 milyon 300 bin avro, Galatasaray’dan Malaga’ya transfer olan Cenk Gönen için ise 200 bin euro gelir elde edildi.

Genç Ozan ve Zeki Çelik

2018- 19 sezonunda ise Galatasaray formasını 18 yaşında sırtına geçiren Ozan Kabak Süper Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı sonrası 6 ay sonra ara transfer döneminde Almanya’nın Stuttgart takımına 11 milyon euro karşılığında transferinin ardından bu yaz bir diğer Alman ekibi Schalke 04’e 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor’dan Celta Vigo’ya giden Okay Yokuşlu için 6 milyon euro, 6 Fenerbahçe’den Empoli’ye transfer olanSalih Uçan için ise 1 milyon euro ödendi. Ayrıca 1.Lig ekibi İstanbulspor’dan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olan ve şu anda piyasa değerini 17 milyon euroya yükselten Zeki Çelik için 2 milyon 500 bin euro kazanç sağlandı.

Yusuf Yazıcı, Merih Demiral ve Mert Çetin

İçinde bulunduğumuz 2019-20 sezonu transfer döneminde ligin en iyi oyuncularından Yusuf Yazıcı için Lille, Trabzonspor’a 16 milyon 500 bin euro öderken, İtalya’nın Sassuolo ekibinde kiralık olarak oynarken gösterdiği performansla Merih Demiral, Alanyaspor’a 9 milyon 250 bin euro kazandırdı. Daha sonraki günlerde ise Juventus milli oyuncuyu, 18 milyon euro karşılığında Sassuolo’dan kadrosuna kattı. Son olarak Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği Mert Çetin ise Cengiz Ünder’in forma giydiği Roma’ya 3 milyon euro karşılığında transfer oldu.