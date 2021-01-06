Türk ordusundan dengeleri değiştiren hamle! 4 binden fazla asker...

Libya’nın BM nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ile 27 Kasım 2019’da yapılan Deniz Yetki Alanları ve Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık anlaşmalarının geçen yıl 2 Ocak’ta TBMM’de kabulünün ardından 8 Ocak’ta ilk Türk askeri birlikleri Libya’ya ulaştı.

Türk askerinin bölgedeki varlığı, kısa süre içinde darbeci Halife Hafter saldırıları karşısında denge unsuru oluşturdu. Yaz aylarında varılan ateşkes anlaşmasına kadar Sirte-Cufra hattına kadar ilerleyen Libya ordusu, Hafter’i köşeye sıkıştırdı.

4 bin asker eğitildi

Sahadaki danışmanlık ve iş birliğinin yanı sıra TSK, Libya’ya ayak basılan ilk günden itibaren eğitime ağırlık verdi. Türkiye ve Libya’da yüzlerce genç eğitim görerek Libya ordusunu yeniden ayağa kaldırdı. Libya’da Tacura’daki Ömer Muhtar Müşterek Kara Eğitim Merkezi’nde TSK personeli tarafından verilen 9 haftalık eğitimleri tamamlayan yaklaşık 3 bin asker, Libya Ordu Andını okuyarak göreve başladı. Türkiye’de harp okullarında eğitim alan binden fazla Libya Silahlı Kuvvetler personeli ile birlikte bir yılda 4 binden fazla asker eğitilip donatıldı.

Düzenli ordu için çalışma

TSK, Libya’da düzenli ordunun teşkili faaliyetlerine de devam ediyor. Türkiye ve Katar iş birliğiyle eğitim ve danışma alanında askeri kurumların inşaatı devam ederken, TSK tarafından yürütülen faaliyetlerde Libya silahlı kuvvetlerinin yeniden oluşturulması, yapılanması, eğitim, teşkilat, lojistik ve muharebe sistemlerinin ülkenin güvenliğini sağlayacak şekilde kurulması hedefleniyor.