Türk ordusuna böyle çağrı yaptılar: Topraklarımızı kurtarın

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesine göç etmek zorunda kalan Tel Rıfatlılar, işgal altındaki topraklarının terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılması için gösteri düzenledi.

Şubat 2016'da PKK/YPG'li teröristlerin yerinden ettiği Tel Rıfatlı sivililer, sığındıkları Azez ilçesinde, topraklarını işgal eden terör örgütünü protesto etti.

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı karşısındaki Babüsselame yakınında cuma namazı sonrası toplanan Tel Rıfatlılar, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hedef alan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de destek verdi.

Göstericiler, Türkiye'nin terörden temizlediği bölgelerde oluşturduğu huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan PKK/YPG'nin, Tel Rıfat ve çevresinden çıkarılmasını istedi.

"YPG bizi rızkımızdan etti, çadır yaşamına mahkum etti"

Göstericilerden Süleyman Abdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün terör örgütü YPG ve destekçilerini protesto etmek için bir araya geldik. Türk ordusundan ve Suriye Milli Ordusundan topraklarımızı terörden arındırmasını istiyoruz" dedi.

Örgütün kendilerini zorla yurtlarından çıkarttığını dile getiren Abdo, "YPG bizi rızkımızdan etti, çadır yaşamına mahkum etti, 6 yıldır çadırda evimizden, ekmek teknelerimizden uzakta yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Tel Rıfat 6,5 yıldan fazla süredir işgal altında

PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat bölgesini işgal etmişti.

Terör örgütü, Fırat'ın batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili de yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

ABD ve Rusya'nın vaatlerine rağmen ilçeden çekilmeyen YPG/PKK'lı teröristler, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sahasındaki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

YPG/PKK, saldırılarında özellikle hastane, okul ve kalabalık sivil yerleşimleri hedef alarak 2016'dan bu yana yüzlerce sivilin ölümüne sebep oldu.