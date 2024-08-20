Türk ordusu hazırlanıyor! Doğu Akdeniz'de, tüm dünyayı şaşırtan büyük stratejik hamle

Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, Türk ordusunun Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de stratejik hamlelerle güçlendiğini belirtti. Erandaç, Türkiye'nin savunma sanayiinde yaptığı reformlarla bölgedeki her türlü senaryoya karşı hazırlandığını vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın amfibi birlikler ve yeni denizaltı projeleriyle Türkiye'nin denizlerdeki gücünü artırdığını ifade eden Erandaç, Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla hazırlandığını kaydetti. Bülent Erandaç, şunları dile getirdi:

"Berlin Duvarı'nın 1989'da çöküşünün ardından, 1990'lardan itibaren hemen her alanda sıkça karşılaştığımız küreselleşme sözcüğü, günümüzde sadece ekonomik bir kavram olarak değil, içinde bulunduğumuz uluslararası sistemi tanımlamak için de kullanılmaktadır. Bu çerçevede, bilgi-iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve internet kullanımının yaygınlaşması, küreselleşmenin önde gelen itici güçleri arasında bulunmaktadır.

SAYDAMLIK da küreselleşmenin ön plana çıkardığı kavramlar arasında yer almaktadır. Günümüzde küreselleşmenin ivme kazandırdığı bilgi ve iletişim sürecini Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, tam zamanında yakaladı. Türkiye'nin özellikle ÇELİK ÇEKİRDEĞİ olan Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki müthiş reformları bağlamında iletişim stratejileri dikkat çekiyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan sonra Milli Savunma Bakanı olan Yaşar Güler'in stratejik bakış ve derin analiz özelliklerine dikkati çekmek istiyorum. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İletişim Başkanı- SÖZCÜSÜ Tuğamiral Zeki Aktürk iletişim stratejisini başarı ile uyguluyor. Bakan Yaşar Güler ve MSB Sözcüsü Aktürk'ün genç ve dinamik kadrosu, kahraman ordumuzun kara, deniz, hava kuvvetleri ile ilgili haftalık basın bilgilendirme toplantılarında hem güncel hem geleceğe yönelik bilgilerle aziz milletimize doğru bilgi akışını sağlıyor.

Türkiye'nin kuzeyinde Ukrayna, güneyinde Ortadoğu-Doğu Akdeniz savaş ve krizlerini Milli Savunma Bakanlığı titizlikle takip ediyor. Zeki Aktürk, bu hafta TSK'DAN 2 DİKKAT ÇEKEN KARARI açıkladı.

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1) DALAMAN ANA JET ÜSSÜ: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, kuvvet yapısı planlamaları sürekli güncellenmektedir.

Bu kapsamda DALAMAN ANA JET ÜSTÜ Jet Üs Komutanlığı kurulmaktadır.

Gelişen havacılık sektörüne verdiği desteği artırmak ve harekat ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuvvet yapısı planında yer alacaktır.

2) ÇANAKKALE AMFİBİ KOLORDUSU: Deniz kuvvetlerimizin gelişen, güçlenen kuvvet yapısına uygun olarak karar alınmıştır. Deniz piyade birliklerinin üç tugaydan teşkil kolordu seviyesinde yeniden teşkilatlandırılması ve AMFİBİ UNSURLARININ FARKLI BÖLGELERDE etkinlikle kullanılması maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunda Amfibi Kolordu Komutanlığı teşkil edilmiştir. Türk Deniz Kuvvetleri, MAVİ VATAN STRATEJİSİ doğrultusunda çok önemli yeni hamleler yapıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapısı içinde kurulan AMFİBİ KOLORDU KOMUTANLIĞI

Karargâhı olarak ÇANAKKALE'NİN Nara bölgesi seçildi. İskenderun'dan Foça'ya kadar tugay seviyesindeki amfibi birlikler, bu kolorduya bağlı olacak. Amfibik harekât, stratejide, deniz ve kara müşterek harekâtına denir ve daha ziyade denizden karaya, asker ve zırhlı araçlar çıkarılmasını kapsar.

MİLGEM VE ATOM DENİZALTISI

Türkiye'nin MİLGEM (Milli Gemi) projesi kapsamında bugüne kadar 5 savaş gemisi inşa edildi. 3 geminin ise yapımı devam ediyor. Heybeliada, Büyükada, Burgazada görevde, Kınalıada inşası tamamlandı.

MİLGEM'in 6-7 ve 8'inci gemileri olan TCG İzmir, TCG İzmit, TCG İçel'in sac kesimi gerçekleştirildi. Anadolu uçak gemisi, İHA-SİHA ana kumanda gemisi olarak görevde. TRAKYA isimli milli uçak gemisi 2025'te Doğu Akdeniz'de bayrak gösterecek. Üzerinden milli ve yerli 5'İNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI havalanacak.

MİLGEM 9-10-11-12. gemilerinin açık deniz karakol gemilerinin, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin ve milli hücumbotun inşası sürüyor. TCG İstanbul, MİLGEM projesinin ikinci aşaması olan istif sınıfı fırkateynlerden biri ve sınıfın ilk gemisi hizmete başladı.

MİLGEM Projesi kapsamında toplamda 12 gemi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na kazandırılmış olacak. Türkiye, Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2025'te hizmete girmesi ile birlikte nükleer enerji kullanan ülkeler arasındaki yerini alacak. Nükleer teknolojinin ülkemizde kullanılmaya başlanması, orta vadede planlı MİLLİ ATOM DENiZALTISI programı açısından da bir dönüm noktası olacak nükleer denizaltıya geçiş, Türk Deniz Kuvvetleri için hayatı gelişmelerden birisidir. Mevcut denizaltılarımızda milli ağır torpido AKYA ve sualtından atılan ATMACA G/M kullanılıyor. Milli nükleer denizaltılarının uzun menzilli GEZGİN seyir füzesi yeteneği kazanması ile birlikte denizaltılarımız dünya üzerindeki en etkili silahlardan biri pozisyonuna gelecek.

SONUÇ: TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ-EGE ve KARADENİZ'de HER SENARYOYA KARŞI HAZIR. DÜNÜ BİLİYORUZ, DÜNDEN DERS ALIYORUZ.

GELECEĞE HAZIRLANIYORUZ."