Türk okullarının kapısına kilit vuran Yunan Başbakanından inanılmaz yüzsüzlük! “Türkiye’ye imzaladıklarına saygı göstermesi için uluslararası platformda baskı yapacağız”

Yeni Akit/Ankara

Başbakan Miçotakis, Gökçeadalılar Derneği’nin ‘Yılbaşı Çöreği Etkinliği’ne internet üzerinden mesaj gönderdi. Miçotakis konuşmasında, “Faaliyetlerinizde, ulusumuzun Ege'deki en eski merkezlerinden birine olan borcunun bilincinde olan Yunan hükümetinin tam desteğini göreceksiniz. Sizi maddi ve manevi olarak güçlendirmek ve her uluslararası forumda Türkiye'nin imzaladıklarına saygı duyması için baskı yapacağız.” ifadelerine yer verdi.

Ülkesindeki Türklerin haklarını hiç çiğnememiş gibi Gökçeada’daki Rumların haklarını savundu!

Gümülcine merkezli Gündem Gazetesi’nde yer alan habere göre, bazı adımların atıldığına dikkat çeken Başbakan Miçotakis, 1964 yılında yasa dışı bir şekilde kapanan Rum okullarının yeniden faaliyete geçtiğini söyledi. Miçotakis, “Bu okulların yeniden açılmalarını yatay geçiş yaparak görevlendirilecek öğretmenlerle desteklemeye devam edeceğiz. Ancak durmayacağız ve Ankara'ya resmi taahhütlerini sürekli hatırlatacağız. Çünkü Gökçeada Rumları Türk vatandaşlarıdır. Onlara yönelik herhangi bir ayrımcılık sadece Lozan Antlaşması'na değil, aynı zamanda insan haklarının korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Bu nedenle Türkiye’yi, onlara eşitlik ve adaletle saygı duymaya davet etmekteyiz. Patrik Vartholomeos’a da değinen Başbakan Miçotakis, patriğin 30 yıldır görev başında olduğunu hatırlatarak, “Kendisi küresel bir ışıltıya sahip, ancak doğum yeri için sürekli mücadele eden bir Gökçeadalı. Atina'daki toplantımızda aslında ondan çok bahsettik. Onu buradan selamlıyor ve kalbimin derinliklerinden ona uzun bir ömür diliyorum” şeklinde konuştu.

“Yunanistan, Gökçeada Helenizminin ilerlemesi için tüm kalbiyle yanınızda olacaktır”

Başbakan Kiriakos Miçotakis’in mesajında yer verdiği, “Yunanistan, Gökçeada Helenizminin ilerlemesi ve zaman içinde uğradığı tarihi adaletsizliklerin giderilmesi için tüm kalbiyle yanınızda olacaktır. Ve umarım yakında sizlerle tarihi adanızda yakından görüşme fırsatımız olur” ifadeleri ise Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve hükümranlığına açık bir saldırı olarak dikkat çekti.