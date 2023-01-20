Türk mühendislik harikası... Açılışını bizzat Başkan Erdoğan yapacak

Türk teknik ve mühendisliğinin eşsiz bir eseri olan, ilklerin ve enlerin projesi hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Beşiktaş (Gayrettepe) - Kâğıthane - Eyüpsultan (Göktürk) - İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 34 kilometre uzunluğundaki Kâğıthane - Eyüpsultan - İstanbul Havalimanı kısmı, pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Hattın açılmasıyla yurtiçi ve yurtdışı hava ulaşımında önemli bir terminal olan İstanbul Havalimanı'na doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Hızlı tren konforu

İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Türkiye'de bir ilk olan yolculara 'hızlı tren konforunda sürüş' imkânı sunan prekast panel kullanılarak kusursuz demiryolu altyapısı ile inşa edildi. Metro hattında ortalama hız saatte 120 kilometre hıza ulaşabilecek.

Diğer metro hatlarında ise ortama 35, azami ise 80 kilometre hıza ulaşılabiliyor. Bu açıdan İstanbul Havalimanı metro hattı oldukça hızlı bir ulaşım sağlayacak. Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kâğıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek.

Toplam uzunluğu 37.5 kilometre olan Beşiktaş (Gayrettepe)- Kağıthane - Eyüpsultan (Göktürk) - İstanbul Havalimanı metro hattı toplam 9 istasyondan oluşuyor. Açılışı yapılacak 34 kilometrelik kesim Kâğıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek ve 8 istasyonla günlük 600 bin yolcuya hizmet edecek. Hat ilk aşamada Mahmutbey metrosu ile Kâğıthane'de entegre olacak.

Hattın uzunluğu, mart-mayıs arasında Zincirlikuyu metrobüs durağı ile birleştirecek olan 3.5 kilometrelik bir etabın da tamamlanmasıyla 37.5 kilometreye çıkarılacak. Böylece hat, günlük 800 bin yolcu kapasitesi ile hizmet verecek.

İstanbul Havalimanı Metro hattında aynı anda 10 adet Tünel Açma Makinesi (TBM) ile Türkiye'nin en fazla makine kullanılan projesi yürütüldü. Haftada 333 metre kazı, ayda ise 1233 metre ile kazı rekoru kırıldı.

Son derece modern ve şık

Sabah, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'na metro hattıyla ulaşım imkânı sağlayacak olan dev projenin açılışı öncesinde, yerli ve milli imkânlarla yapılan hattın son halinin görüntülerine ulaştı. Görüntülerde metro istasyonlarının tamamlandığı ve açılışa hazır hale geldiği görülüyor. Fotoğraflarda, metro hattının modern ve şık mimari detayları dikkat çekiyor.

Akıllı tünel konsepti

Metro hattı, akıllı tünel konsepti ile inşa edildi. Dünya metrolarında ilk defa hayata geçirilen tünel, yangın güvenliği teknolojisi ile donatıldı. Bu hatta ASELSAN tarafından ilk kez yerli ve milli imkânlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi kullanılacak. Tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmaları da yerli imkânlarla hayata geçirilecek. Yerli elektrik sistemleri ve bataryalara sahip araçlar kullanılacak. Mevcut 10 set trene ilave olarak kullanıma sunulacak araçlarda ilk yerli metro aracı motoru kullanılacak.

Projenin kilometre taşları

18 Ocak 2020'de İhsaniye İstasyonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ilk ray kaynağı töreni yapıldı.

10 Mayıs 2020'de son çalışmalar tamamlandı. Gayrettepe İstasyonu'na ulaşma anına Cumhurbaşkanı Erdoğan da canlı bağlantıyla katıldı.

8 Eylül 2020'de ilk trenler raylara indirildi.

8 Kasım 2021'de ilk test sürüşü gerçekleştirildi.

8 durak açılıyor

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