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Teknoloji Türk mucit gündeme bomba gibi düştü! Çamaşır makinesinden uçan araba yaptı
Teknoloji

Türk mucit gündeme bomba gibi düştü! Çamaşır makinesinden uçan araba yaptı

Siirt'te yaşayan 46 yaşındaki Burhan Canpolat, etrafından topladığı parçalarla uçan araba yaptı. Uçan arabanın test denemesinde başarı sağlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:04:00 - 2020-11-24 14:07:25
Türk mucit gündeme bomba gibi düştü! Çamaşır makinesinden uçan araba yaptı

Siirt’te farklı yerlerden parça toplayarak 1 yılda uçan araba yapan Burhan Canpolat, ilk denemesinde başarılı oldu.

Siirt'te yaşayan 46 yaşındaki Burhan Canpolat, küçük yaşlardan itibaren uçan araba yapma hayali kurdu.

Bir süre sonra kolları sıvayan Canpolat, etraftan topladığı parçalarla uçan arabasını yapmaya başladı.

Yaklaşık 1 yıl içerisinde topladığı parçalarla uçan araba yapan Canpolat, deneme yapmak için ortam oluşturdu.

Haftanın 3 günü çalışarak uçan arabasını tamamlayan Canpolat, arabasını uçurarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Ayyıldız ismini verdi

Arabaya Ay yıldız ismini veren Canpolat, aracını haftanın 3 günü çalışarak bir yılda tamamladığını söyledi. Hayalindeki arabayı uçurmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Canpolat, "Geçen sene uçan araba projemiz vardı. Çamaşır makinesi motorlarından yola çıktık. Ve en sonunda uçan arabamızı tamamladık. Tabi şu anki motorları yurt dışından getirdik. Kabini tamamen kendim yaptım. Kaynakları olsun, yazılımı olsun, montajı olsun bütün işçilik proje çizim hepsi bana ait. Uçan arabamız tek kişiliktir. Bunun iki veya dört kişiliğini yapacaktım. Maddi imkanım olmadığı için şimdilik tek kişilik yaptım. Projemi geliştirmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan, yetkililerden destek bekliyorum." dedi.

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