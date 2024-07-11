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Gündem Türk mü Norveç mi? Araştırmacılar sonuca vardılar
Gündem

Türk mü Norveç mi? Araştırmacılar sonuca vardılar

Yeniakit Publisher
2024-07-11 12:41:00 -
Türk mü Norveç mi? Araştırmacılar sonuca vardılar

Norveç somonu ve Türk somonun besin içeriğini karşılaştıran Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demet Kocatepe ve ekibi, Türk somonunun protein ve toplam doymamış yağ asidi içeriğinin Norveç somonuna yakın olduğunu, Türk somonun EPA+DHA miktarının daha fazla, kolesterol miktarının ise daha düşük olduğunu belirlediler. “Türk somonu kaliteli bir besin kaynağıdır” diyen Kocatepe, “Türk somonunu nasıl pişirmeliyiz?” sorusunu da, yaptıkları çalışmaların sonuçlarıyla yanıtladı.

Ülkemizde su ürünleri tüketimi, dünya ve Avrupa ortalamasının oldukça altında. Bunun temel sebepleri arasında beslenme alışkanlıklarımıza su ürünlerini adapte etmekte zorlanıyor olmamız, su ürünlerini taze ve sezonunda tüketme isteği ve işlenmiş su ürünlerine olan talebin düşük olması geliyor. Oysa uzmanlar haftada en az iki porsiyon, güvenli sulardan avlanan ya da yetiştirilen su ürünlerinin tüketimini öneriyor.

“Türk somonu kaliteli bir besin kaynağı

Bu açıdan bakıldığından Karadeniz’de yetiştiriciliği yapılan ve yüksek ihracat rakamlarına ulaşan kg üzeri büyütülen alabalıklar, yani ticari adıyla Türk somonu kaliteli bir besin kaynağı. Beyin ve kalp sağlığı açısından oldukça değerli yağ asitleri olan EPA ve DHA’yı bolca içeren Türk somonu, ayrıca selenyum, çinko, demir ve fosfor gibi mineralleri, A ve D vitamini içeriyor.

Norveç somonu ve Türk somonun besin içeriğini karşılaştıran Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demet Kocatepe ve ekibi,  “Türk somonunun protein ve toplam doymamış yağ asidi içeriğinin Norveç somonuna yakın olduğunu, Türk somonun Norveç somonuna kıyasla EPA+DHA miktarının daha fazla, kolesterol miktarının ise daha düşük olduğunu” belirlediler.

Türk somonu nasıl pişirilmeli?

Türk somonunun besin içeriğine dikkat çeken Prof. Dr. Kocatepe, “Türk somonunu nasıl pişirmeliyiz?” sorusunu da, yaptıkları çalışmalarla yanıtladı:
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“Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin desteği ile yaptığımız son projede Türk somonunu yeni nesil otomatik pişirici, sous vide ve farklı kızartma metotlarını kullanarak pişirdik. Proje sonuçlarına göre tüketicilerin arzu ettiği taze ürün besin kalitesine en yakın ve aynı zamanda en lezzetli Türk somonu için otomatik pişiricilerde basınç altında pişirmeyi ilk tercih ve sous vide yöntemini ise ikinci tercih olarak önermekteyiz.”

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